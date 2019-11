La Spezia Corso calligrafia giapponese al Museo del Sigillo

Fonte : laprimapagina

(Di martedì 12 novembre 2019) Venerdì 15 novembre, alle ore 16, inizierà aldelildi. Sarà tenuto dal M°

bseverino328 : RT @civictorino: #viabiliTO oggi lavori verde pubblico in corso Tassoni tra via Nazari e via Bianzè dalle 8 alle 15 e lavori con gru in cor… - Turineis : RT @civictorino: #viabiliTO oggi lavori verde pubblico in corso Tassoni tra via Nazari e via Bianzè dalle 8 alle 15 e lavori con gru in cor… - davidearato : citytaxitorino#viabiliTO oggi lavori verde pubblico in corso Tassoni tra via Nazari e via Bianzè dalle 8 alle 15 e… -