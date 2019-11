La Sicilia regina delle vacanze di Natale 2019 | boom di turisti in B&B e Case vacanza

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 12 novembre 2019) Si avvicinano le feste di fine anno e si cominciano a registrare le prime prenotazioni per le meritate. Larappresenta unamete più gettonate per la festa dell’Immacolata dell’8 dicembre, sia pere Capodanno. Non solo le grandi città del Nord saranno prese d’assalto daima anche Palermo e Catania, si prevede, faranno registrare ottimi afflussici. Ladunque si conferma un punto fisso per il turismo mondiale. In attesa della prossima stagione estiva che si preannuncia brillante (lo confermano i dati Usa) si scaldano i motori per le feste di. Nonostante il caro biglietti da e per lapianificato da qualche compagnia aerea, il numero diche viaggeranno verso l’Isola sarà buono. Nella maggior parte dei casi si tratterà di visitatori interessati ai luoghi della cultura e della storia di. Monreale e il suo ...

GINOPUGLISI : <3 Sicilia Mia Regina… <3 dedicata a tutti i siciliani del mondo <3 - GINOPUGLISI : <3 Sicilia Mia Regina… <3 dedicata a tutti i siciliani del mondo <3 - marianomores61 : SICILIA MIA REGINA - Marilisa Music & Dance -