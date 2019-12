La Russia lancerà circa 30 satelliti di navigazione di nuova generazione entro il 2030

notiziepress

(Di martedì 12 novembre 2019) La flotta satellitare russa potrebbe vedere più che raddoppiati i propri effettivi, con una trentina didiche dovrebbero entrare in orbitala fine del.La Federazione Russa si sta preparando a lanciare in orbita una trentina di nuovidiglobale (in inglese global navigation satellite system, ndr) dimodello Glonass-K e Glonass-K2.Secondo le informazioni riportate dai media russi, laeffettuerà il lancio dellacostellazione satellitareil 2031, utilizzando 20 vettori Sojuz-2.16 e Angara-A5 dal cosmodromo di Pleseck, situato nella regione di Arcangelo.Il primo lancio, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere previsto già per il 2020, mentre l'entrata in orbita e la messa in funzione dei restanti veicoli spaziali saranno effettuate tra il 2021 e il.Inext ...