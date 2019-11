La neve imbianca Piano Battaglia | fiocca sui monti della Sicilia FOTO

Maltempo - prima neve in Versilia e sull’Appennino umbro-marchigiano : imbiancate le cime delle Alpi Apuane e del monte Vettore : prima nevicata della stagione in Versilia. Dopo il brusco abbassamento delle temperature dei giorni scorsi, oggi le vette dei monti che si trovano alle spalle di Viareggio e Forte dei Marmi sono stati imbiancati da una nevicata che ha ammantato le cime più alte delle Alpi Apuane. Al momento non si registrano disagi alla viabilità né alle frazioni montane. Anche sull’Appennino umbro-marchigiano è caduta la prima neve e la vetta del monte ...

Ondata di freddo in India : la neve imbianca il Kashmir [GALLERY] : Prime nevicate in India: numerose località del Kashmir sono imbiancate. Il Kashmir è il più settentrionale degli Stati dell'India: è situato tra le montagne dell'Himalaya, confina con l'Himachal Pradesh a sud, con il Pakistan a ovest e con la Cina a nord e a est.