La nazionale di calcio italiana è stata eliminata dal Brasile nei quarti di finale del

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Verratti infortunato - salta la nazionale. Convocato Sandro Tonali : Marco Verratti non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale per le sfide contro Bosnia-Erzegovina e Armenia valide per le Qualificazioni agli Europei 2021. Il centrocampista del PSG ha accusato un infortunio alla caviglia durante la sfida di Ligue 1 contro il Brest andata in scena ieri sera. Il CT Roberto Mancini ha così Convocato Sandro Tonali che era stato inserito nella lista dell’under 21, il classe 2000 del Brescia spera di ...

Barbano risponde a Gravina : il calcio non ha bisogno della nazionale a Balotelli ma di fatti contro il razzismo : Il presidente della Figc Gabriele Gravina ieri ha dichiarato che si augura che Mario Balotelli venga inserito presto in Nazionale. A Super Mario, a Verona, hanno detto che non è italiano e questa sarebbe una bella risposta. Dice Gravina: “Mi auguro ci sia in tempi rapidi una partecipazione attiva nel gruppo Nazionale di Mario. Sarebbe un messaggio straordinario verso il mondo che pensa di scoraggiare l’avversario ...

Calcio - Mario Balotelli : “Non ho accusato Verona - ma quei co…..Sono italiano - dovrei tornare in nazionale” : “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Non sono ...

Serie A - Serie B e calcio internazionale in arrivo su DAZN : Le emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT proseguono anche durante l’ultima settimana di ottobre con la decima giornata. Il turno infrasettimanale della Serie A TIM su DAZN si apre con l’anticipo Parma-Verona, in programma martedì 29 ottobre alle 19:00. Una sfida importante che vede i ducali impegnati a strappare agli avversari i […] L'articolo Serie A, Serie B e calcio internazionale in arrivo su DAZN è stato realizzato da calcio e ...

Calcio femminile - la ct della nazionale Bertolini : “Coming out di Elena Linari? Brava e coraggiosa - aiuta altri ragazzi che hanno paura a esprimersi” : “Sul discorso dell’omosessualità in Italia abbiamo ancora una mentalità arretrata, poi le donne sono sempre più avanti perché hanno molto coraggio. Credo che Elena sia stata Brava e coraggiosa. Questo aiuta altre ragazze e ragazzi che stanno vivendo questa situazione e che magari hanno paura ad esprimersi. L’omosessualità è un aspetto della società, un aspetto naturale. Dirlo nel Calcio maschile è più complicato ma se qualche ...

L’allenatore della nazionale di calcio bulgara - Krasimir Balakov - si è dimesso - forse per il caso dei cori razzisti contro l’Inghilterra : L’allenatore della nazionale di calcio bulgara, Krasimir Balakov, si è dimesso, forse per il caso dei cori razzisti nella recente partita giocata dalla Bulgaria contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. I motivi della sua decisione non

La nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per gli Europei 2020 : La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol

Il Procuratore nazionale antimafia : “La mafia nel calcio - i giocatori del Napoli hanno rapporti coi clan : Il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho ha parlato al corso per formatori tecnici di taekwondo in corso a Formia «Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nello sport, nel mondo del calcio. Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno rapporti coi camorristi. A volte le mafie cercano anche di acquisire società ...

Gol Malinovskyi - gran calcio di punizione per il centrocampista dell’Atalanta con la nazionale ucraina [VIDEO] : Vittoria in casa per l’ucraina. Battuta 2-0 la Lituania nella partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020 con la squadra di Shevchenko che resta saldamente al comando del girone davanti al Portogallo. grande protagonista della serata è stato Ruslan Malinovskyi. Doppietta per il centrocampista dell’Atalanta. Prima rete al termine di una bella azione manovrata, raddoppio su calcio di punizione. Il numero 8 ucraino ha ...

Si presenta a Trento la nazionale di Calcio di Poste : Trento, 11 ott. – (AdnKronos) – è in attività già da circa un anno ma ancora in pochi la conoscono. Si tratta della Nazionale di Calcio di Poste Italiane guidata da Angelo Di Livio, un campione del passato della Juventus e della Nazionale Italiana. Un’iniziativa, quella di creare una squadra di Calcio, nata con l’obiettivo di essere presenti in momenti legati alla solidarietà in occasione di raccolte fondi. ...

Calcio - Gigi Buffon : “Ultima partita in nazionale? Solo quando deciderò di smettere giocare” : Gigi Buffon e l’ultima partita in Nazionale. Il tema tiene banco perché l’attuale CT dell’Italia Roberto Mancini vorrebbe dedicare un ultimo atto al “portierone” azzurro, che quest’anno ha deciso di recitare il ruolo del “secondo” alla Juventus, dopo l’esperienza francese al PSG. Una stagione particolare per il 41enne nativo di Carrara che sicuramente non disdegnerebbe un attestato di stima ...

Calcio - Gigi Buffon : “Ultima partita in nazionale? Solo quando deciderò di smettere giocare” : Gigi Buffon e l’ultima partita in Nazionale. Il tema tiene banco perché l’attuale CT dell’Italia Roberto Mancini vorrebbe dedicare un ultimo atto al “portierone” azzurro, che quest’anno ha deciso di recitare il ruolo del “secondo” alla Juventus, dopo l’esperienza francese al PSG. Una stagione particolare per il 41enne nativo di Carrara che sicuramente non disdegnerebbe un attestato di stima ...

Domani la nazionale di calcio in visita al Bambin Gesù : Roma – Sono giorni di grande attesa per piccoli e grandi tifosi della Nazionale di calcio italiana ricoverati al Bambino Gesu’: Domani, giovedi’ 10 ottobre, gli Azzurri arriveranno in visita nella sede del Gianicolo. In occasione dei 150 anni dell’ospedale, spiega una nota, la Federazione Italiana Giuoco calcio e’ scesa in campo al fianco dell’Ospedale con una serie di iniziative finalizzate a sostenere la ...

La nazionale italiana di calcio giocherà in "verde" contro la Grecia : L'Italia cambia pelle. O, meglio, cambia maglia. PUMA, sponsor tecnico della Nazionale, ha creato un kit verde che debutterà il 12 ottobre contro la Grecia ed è stato scelto per diversi significati: si ispira al rinascimento, celebra i nuovi talenti che il nostro calcio sta facendo sbocciare, richiama il passato e la storia della squadra. Scendiamo nel particolare. Oggi,un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo ...