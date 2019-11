La Napoli di Christian De Sica è piena di fantasmi paterni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Cinzia Romani Nel nuovo film l'attore e regista racconta una Partenope misteriosa ma da ridere. E ridà vita al grande Vittorio Cinzia Romani da Roma Vedie poi muori. E ce ne sono tante di anime in pena, in quel di Partenope. CosìDe, in un colpo solo, resuscita il padre Vittorio e lancia il figlio Brando con Sono solo, commedia horror (da giovedì con Medusa) ambientata ai piedi del Vesuvio. Firmato, co-sceneggiato e interpretato dal comico romano, ma di fatto orchestrato da suo figlio - con gusto per gli effetti speciali- , il divertente film con Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi agitatra Forcella e Posillipo. Primo fra tutti, lo spettro di papà Vittorio, evocato nel sembiante e nella voce. Perché i tre spiantati fratelli De Paolo, alla morte del padre giocatore e donnaiolo (come l'autore di Ladri di biciclette), scoprono d'aver ...

coldblackarrow : @andserret @Chichaa96 Senza Christian Maggio nello spogliatoio i calciatori del Napoli hanno iniziato a puzzare - andserret : @coldblackarrow Christian Maggio grande uomo e grande professionista ?? Meriterebbe un posto da dirigente nel Napoli… - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Christian De Sica: 'Il mio horror comico tra i fantasmi di Napoli, mio padre Vittorio e il rap di C… -