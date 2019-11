Bollette - da luglio addio al mercato tutelato : come scegliere la migliore offerta. “Meglio le tariffe a prezzo libero e condizioni equiparate” : addio al mercato tutelato di energia e gas. Dal primo luglio scomparirà il regime tariffario stabilito dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera). Salvo nuovi rinvii, il mercato sarà così completamente liberalizzato. Che cosa significa questo per il consumatore? Ci saranno dei vantaggi? E soprattutto come scegliere la migliore offerta sul mercato? In buona sostanza, la scomparsa del mercato tutelato completerà la ...