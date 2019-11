La Formula 1 ha una nuova sfida | cerchiata in rosso la stagione 2030 | l’obiettivo è

Formula 1 - Binotto fa chiarezza : “i regolamenti del 2021? Ho una brutta notizia per i piccoli team” : Il team principal della Ferrari ha parlato delle novità regolamentari, ammettendo come difficilmente si colmerà il gap tra le scuderie al top e le altre La Formula 1 si prepara ad una profonda rivoluzione regolamentare, che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2021. Nelle scorse settimane sono state rese note quelle che sono le novità principali, tra cui spicca il budget cap che tutte le scuderie dovranno ...

Formula 1 - Leclerc si cimenta in una nuova sfida : sarà proprietario di una scuderia di kart [FOTO] : Il pilota della Ferrari ha ufficializzato la nascita di una propria scuderia di kart tramite i suoi canali social nuova sfida per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari infatti ha deciso di creare una propria scuderia di kart, con l’obiettivo di dare la possibilità ai piccoli piloti di sognare un futuro in Formula 1. Photo4/LaPresse Il monegasco ha annunciato questa curiosa novità sui propri canali social, postando a corredo anche ...

Formula 1 - Kvyat è una furia contro la Direzione Gara : “hanno fatto una cazzata…” : Il russo ha commentato duramente la decisione della Direzione Gara di penalizzarlo dopo il Gran Premio di Austin Il fine settimana di Austin si è chiuso con una penalizzazione di cinque secondi per Daniil Kvyat che, per via di un contatto con Sergio Perez all’ultimo giro, si è visto comminare cinque secondi di penalità che gli hanno fatto perdere la decima posizione. Niente punto dunque per il russo, costretto a scalare al dodicesima ...

Formula 1 – Verstappen attacca la Ferrari - Leclerc non gliele manda a dire : “è una barzelletta” : Il pilota monegasco ha voluto dire la sua sulle parole di Verstappen, che ha accusato dopo Austin la Ferrari di aver imbrogliato in questa seconda parte di stagione Le parole di Max Verstappen sui presunti imbrogli della Ferrari hanno fatto sobbalzare sulla sedia non solo Mattia Binotto, ma anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco, avvertito delle dichiarazioni del collega olandese, non è riuscito a trattenere la propria ...

Formula 1 – Ferrari disastrosa ad Austin - Leclerc non nasconde la sua delusione : “non ho una spiegazione per quello che è successo” : Charles Leclerc non nasconde la sua frustrazione dopo il quarto posto e la gara disastrosa al Gp degli Stati Uniti Mercedes in festa ad Austin: Valtteri Bottas si è aggiudicato il Gp degli Stati Uniti ma le celebrazioni sono tutte per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, grazie al secondo posto in gara. Non può sicuramente festeggiare invece la Ferrari, protagonista di una gara disastrosa: Vettel è stato ...

Formula 1 - Binotto spiazza tutti : “non è sorprendente non vedere una Ferrari in pole position” : Il team principal del Cavallino ha commentato l’esito delle qualifiche di Austin, esprimendo il proprio punto di vista Un secondo posto che soddisfa fino ad un certo punto la Ferrari, riuscita a strappare con Sebastian Vettel la seconda fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Austin. Lapresse Il tedesco si ferma a dodici millesimi dalla pole position, conquistata da Valtteri Bottas grazie ad un giro perfetto. Una piccola ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Formula 1 – Verstappen a quota 100 ad Austin - che risposta a Hamilton : “la sua una dichiarazione stupida da fare” : Max Verstappen pronto per il Gp degli Stati Uniti: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa di Austin E’ iniziato un nuovo weekend di gra per i piloti della Formula 1: dopo la vittoria di Hamilton in Messico adesso la sfida si sposta ad Austin, sul Circuito delle Americhe per un nuovo round stagionale. Si è tenuta oggi la conferenza stampa dei piloti con protagonista numero 1 Max ...

La Formula 1 entra in una nuova era - FIA e Liberty Media presentano i regolamenti 2021 : su il sipario sulle monoposto del futuro : La Federazione Internazionale e Liberty Media hanno presentato oggi le monoposto e i regolamenti che entreranno in vigore a partire dal 2021 FIA e Liberty Media hanno scelto il week-end del Gran Premio degli Stati Uniti per presentare le monoposto di Formula 1 del 2021, insieme ai nuovi regolamenti che entreranno in vigore a partire dalla stessa stagione. Due anni di lavoro, di analisi e di approfondimenti che hanno portato al risultato ...

Formula 1 - Chris Horner difende Verstappen : “Max un siluro su Hamilton? Lui ha commesso una manovra dura” : Il team principal della Red Bull ha difeso il proprio pilota, sottolineando come sia stato spinto fuori alla prima curva in Messico da Hamilton Max Verstappen è finito sotto i riflettori in Messico per una serie di situazioni alquanto particolari, partendo dal comportamento tenuto in qualifica fino alla caotica partenza della gara. Lapresse Molti si sono scagliati contro l’olandese, ma non Chris Horner, che ha provato a difendere il ...

Formula 1 – Incidente Bottas e bandiera gialla - ma Verstappen la ignora e fa la pole : rischia una dura penalizzazione : Max Verstappen non rallenta davanti ad una doppia bandiera gialla per l’Incidente di Bottas e fa la pole in Messico: il pilota Red Bull rischia una pesante penalizzazione Ci risiamo. Max Verstappen ha fatto nuovamente il fenomeno, ma la sua prestazione rischia di essere cancellata da un suo pessimo comportamento. Il pilota della Red Bull ha raccolto la sua seconda pole position in carriera piazzandosi davanti a tutti nel Gp del ...

Formula 1 – Hamilton non si monta la testa - il britannico teme le Ferrari in Messico : “non abbiamo alcuna speranza di cavarcela” : Lewis Hamilton non si sbilancia: le parole del britannico in vista del Gp del Giappone Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna protagonista: in Giappone Valtteri Bottas ha trionfato lasciandosi alle spalle Vettel e Hamilton, ma in Messico sarà tutta un’altra storia. In terra messicana il britannico della Mercedes si gioca il suo primo match point ma deve fare i conti con i suoi rivali: “io non sono mai stato uno che ...

F1 - Jenson Button su Max Verstappen : “È il pilota più veloce di sempre che abbia guidato una Formula 1” : Il Mondiale di Formula 1 si appresta ad affrontare gli ultimi quattro appuntamenti della stagione 2019 con Lewis Hamilton ormai davvero vicinissimo ad aggiudicarsi il sesto titolo mondiale piloti della carriera, il quinto con la Mercedes a partire dal 2014. Nell’ambiente ci si interroga da tempo su chi potrà raccogliere il testimone del britannico nel ruolo di prossimo dominatore del circus, ma Jenson Button sembra avere le idee abbastanza ...