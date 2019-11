La Federcalcio spagnola e Adidas rinnovano fino al 2030

La Federcalcio spagnola dice no a Atletico Madrid-Villarreal a Miami : L’export del calcio non funziona solo verso oriente. Anzi, visto che per ora Trump dazi sul calcio non ne ha ancora messi, la Liga ha chiesto alla Federazione spagnola di calcio (RFEF) il permesso di giocare la partita di dicembre tra Atletico Madrid e Villarreal a Miami. Entrambi i club – dice la BBC – hanno acconsentito a andare in trasferta all’Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins il 6 dicembre. Si tratta di un nuovo tentativo, ...