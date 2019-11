La Farmacia IGEA per la Giornata Mondiale del Diabete

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Quattro milioni di persone in Italia soffrono di; a questo gruppo di pazienti si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo, più quelli con pre(una condizione che può portare alnell’arco di 5 anni) che sono altri 6 milioni. In pratica un italiano su 6 si trova a fare i conti con ile con lui la sua famiglia. Un dato sul quale riflettere in occasione delladelche nel 2019 è dedicata a ‘e famiglia’. Contro le cifre spaventose delle proiezioni per gli anni a venire, l’unico baluardo al quale affidarsi è quello della prevenzione. Si parla tanto diurbano, di abitudini da implementare a scuola o sul posto di lavoro, di sugar tax. Ma qualcosa nelle strategie di prevenzione messe in campo fino ad oggi non ha evidentemente funzionato. Bisogna cambiare le parole per raccontare questa patologia e forse anche i ...