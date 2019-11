La ciclabile Torino-Milano sarà realtà

Fonte : gqitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) Tra poco tempo sarà possibile percorrere in bici la distanza tralungo unanuova e fiammante. Una buona notizia per i numerosi cicloturisti, italiani e stranieri, che così potranno beneficiare di un nuovo tratto. La, che è attualmente in costruzione, una volta completata sarà lunga 82 chilometri e correrà accanto al Canale Cavour. Il punto di partenza di questa futura “alta velocità delle bici” con un costo di realizzazione di 25 milioni di euro sarà tra Chivasso e Crescentino, raggiungerà Galliate e il Ticino. All’altezza di Turbigo, permetterà ai ciclisti di entrare nell’attuale pista che da Sesto Calende arriva fino ad Abbiategrasso e da lì di arrivare, percorrendo i Navigli, nella città di. La fine dei lavori è fissata, se tutto andrà come previsto, ...

