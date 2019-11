L elettorale | Renzi | ‘sistema spagnolo? Chi lo propone starà scherzando…’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Continua il caos: quattro elezioni in quattro anni e ancora ingovernabilità. Ciò che sta accadendo a Madrid (e a Barcellona) mette in gioco l’idea stessa di democrazia decidente. E crea sempre più distacco tra chi gestisce la res publica e i cittadini. Dovremmo riflettere sul perché il caosè un danno all’idea stessa di democrazia europea”. Lo scrive Matteonella enews. “Leggo, nel frattempo, che qualche buontempone in Italiadi copiare la stessa leggespagnola. Giusto per essere certi dell’ingovernabilità. Lo hanno proposto davvero, non è una barzelletta. Quattro elezioni in quattro anni e noi li prendiamo come modello?”. L'articolo L., ‘sistema? Chi loscherzando…’ CalcioWeb.

Giorgiolaporta : Risultati #elezionispagna: la #sinistra perde pezzi e non ottiene la maggioranza, la destra di #Vox vola al 15% e c… - stefanodirusso1 : Legge elettorale Spagnola? Che assurdità!Continua il caos spagnolo: quattro elezioni in quattro anni e ancora ingov… - SirriSabrina : RT @Gladys82012839: La campagna elettorale di Repubblica sta mettendo i frutti, già due telefonate'Ma è vero che Renzi NON sostiene Bonacci… -