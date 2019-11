Kitikaka – Ricomincia l’avventura della signora BonaVentura Il camparino della Simo è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Qui (ri)comincia(Bona)Ventura. All’ora del, anzi del brunch, è tornata da un pochino lana Ventura con la sua Domenica Ventura se ne sta appollaiata su Rai2, tra mezzogiorno e l’una, quando l’attesa per la lasagna è più invitante delle ultime sui crampi di Lukaku. Lace la mette sempre tutta. Fa il suo solito show. Lancia l’applauso e la risata modello claque. Rivitalizza con scariche di adrenalina ospiti e baracca. Si mette a ballare con Lorella Cuccarini e liscia raso e seta a Valeria Marini. Saltella da una parte all’altra in uno studio camaleontico che è già stato ridisegnato un paio di volte in sei puntate. Eppure La Domenica Ventura sembra uno di quei quei risotti che non si cuociono mai. Gli versi altra acqua e il chicco rimane sempre duro. Capiamo che l’idea iniziale fosse quella di stazionare tra la vecchia Guida al Campionato ...