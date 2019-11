Kean “il ritardatario” | l’Everton lo punisce In Premier proprio non va

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 12 novembre 2019)il ritardatario fa arrabbiare l’Everton. Il talento azzurro, venduto quest’estate dalla Juventus per 27 milioni di sterline non riesce a ingranare nellaLeague.è stato messo ai margini della rosa dal tecnico Marco Silva, colpevole di aver violato le regole interne di comportamento del club: avrebbe fatto tardi ad una riunione tecnica della squadra. E sarebbe già la seconda volta. Ne scrive il Guardian, che conferma chesi sarebbe già scusato con l’allenatore.è partito titolare solo in quattro partite in questa stagione, due inLeague e due in Carabao Cup: non ha ancora segnato e ha tirato in porta solo nove volte, una sola nello specchio. L'articolo“il ritardatario”, l’Everton lo. Innon va ilNapolista.

