Javier Zanetti | «Lozano sarà decisivo in Serie A»

(Di martedì 12 novembre 2019)scommette su Hirvingil messicano acquistato quest’anno dal Napoli: 40 milioni spesi dal club di De Laurentiis per il calciatore che piacque ad Ancelotti agli ultimi Mondiali. Il vicepresidente dell’Inter è andato in Messico per ricevere un premio al Salon de la Fama ed è stato intervistato da Fox Sports: È normale un periodo di adattamento,è un calciatore che ha molta qualità e quando finirà di ambientarsi nel campionato italiano,sicuramente. LaA è decisamente diversa dal campionato olandese, ma sono certo che alla lungaverrà fuori. L'articolo: «inA» ilNapolista.

