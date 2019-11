Iv : Salvini - ‘Renzi corteggia chi gli serve per tenere poltrona’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Renzi corteggia chi gli conviene corteggiare per tenere la poltrona, è l’ulitmo modello di politica per me”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. L'articolo Iv: Salvini, ‘Renzi corteggia chi gli serve per tenere poltrona’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Rai : Salvini - ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio - ci sono o ci fanno?’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “I renziani vogliono Chef Rubio in Rai, pagato da tutti gli Italiani. Ma ci sono o ci fanno???”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini.L'articolo Rai: Salvini, ‘renziani vogliono programma per Chef Rubio, ci sono o ci fanno?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Iv : Salvini - ‘Renzi cambia più partito che mutande’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Uno che cambia più partiti che mutande nell’arco della propria esistenza. Renzi mi interessa zero ma non gli permetterò di abolire Quota 100 per tornare alla legge Fornero. Chiunque voglia farlo in Parlamento dovrà passare sui nostri corpi. E’ una legge profondamente sbagliata”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a ‘Non e’ l’arena’ su La7, in merito a ...

Renzi-Salvini : Noto - ‘Renzi più preparato ma questi duelli non spostano voti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Un Matteo Renzi “capace di gestire meglio il confronto, più preparato, che ha saputo mettere in difficoltà nei suoi punti deboli” Matteo Salvini, che a sua volta “si è dimostrato impreparato a rispondere su quei temi che rappresentavano il suo tallone d’Achille e sui quali l’avversario ha scelto appunto di colpirlo”. Antonio Noto, di ‘Noto sondaggi’, commenta ...

Governo : Nobili - ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein - non c’è partita’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “L’unico problema è che così non c’è gusto. Era quasi più equilibrata #LichtesteinItalia rispetto al confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Non c’è proprio partita.#RenziSalvini #Portaaporta”. Lo scrive su twitter Luciano Nobili di Italia Viva. L'articolo Governo: Nobili, ‘Renzi-Salvini? più equilibrata Italia-Lichtenstein, non c’è partita’ sembra ...

Iv : Salvini - ‘Renzi? è l’opposto della mia idea di politica’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Renzi è l’opposto della mia idea di politica. Se io dico ‘Floris stai sereno’, non ti fotto il giorno dopo”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Iv: Salvini, ‘Renzi? è l’opposto della mia idea di politica’ sembra essere il primo su Meteo Web.

