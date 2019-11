Italia Viva continua a provocare M5S | raffica di emendamenti al Decreto fiscale

Decreto fisco - quasi mille emendamenti : Italia Viva all’assalto del carcere per gli evasori. Spostate a luglio sanzioni per lotteria scontrini : È partito il primo assalto al Decreto fiscale, il testo collegato alla manovra giallorossa: sono tra i 900 e i mille gli emendamenti presentati, tra i quali spiccano soprattutto i 58 di Italia Viva. In particolare una proposta di modifica dei renziani rischia di incrinare i rapporti nella maggioranza: è quella relativa all’articolo 39 del Decreto, riguardante i reati tributari. Di fatto, la norma voluta dai Cinquestelle che prevede pene ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : l’Italia riparte da Capobianco. Occorre capitalizzare un vivaio florido verso Parigi 2024 : Il ciclo è nuovo, la guida tecnica è conosciuta. Il Basket femminile d’Italia, a livello di Nazionale, riparte mettendosi per la seconda volta nelle mani di Andrea Capobianco, l’uomo che, tra il 2015 e il 2017, riuscì prima a far tornare Chicca Macchi in azzurro e poi a portare le sue giocatrici a un tiro di Raffaella Masciadri (e anche a qualcos’altro) dai Mondiali 2018. Il prossimo obiettivo è quello delle Qualificazioni agli ...

Matteo Renzi prosciuga Nicola Zingaretti : altri otto consiglieri passano a Italia Viva : Non bastava aver dato vita alla scissione poco dopo la formazione del governo, Matteo Renzi mette il dito nella piaga del suo ex partito. Dopo essersi ritrovato al governo con i Cinque Stelle come alleati, il Pd deve fare i conti con l'emorragia interna. L'ex premier, con il suo addio, si è "rubato"

Chef Rubio - Matteo Salvini contro Italia Viva : "Lui in Rai? Che schifo" : Tutto drammaticamente vero. Si parla di Chef Rubio, l'insultatore seriale che odia Matteo Salvini, sovranisti, Israele e che attacca anche i poliziotti ucciso in servizio. Il cuoco è stato infatti allontanato da Discovery, la rete dove conduceva Camionisti in trattoria: meglio non averci a che fare,

Italia Viva : domani presentazione gruppo all'Ars : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - Verrà ufficializzato domani, mercoledì 13 novembre, il gruppo parlamentare di Italia Viva all’Ars. Alle 11, presso la Sala Palumbo di Palazzo dei Normanni, il vice presidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato e i parlamentari siciliani

Ora Italia Viva vuole in Rai Rubio - lo chef anti Salvini - : Francesca Bernasconi La proposta: in Rai lo chef che insulta gli ebrei. Salvini: "I renziani ci sono o ci fanno?" Gabriele Rubini, lo chef anti Salvini, in Rai. È questa l'idea avanzata da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Il deputato, infatti, ha scritto un post su Twitter, rivelando la possibilità di un arrivo di chef Rubio in Rai, dopo l'addio a Discovery: "chef Rubio lascia ...

Giorgetti propone : "Cambiamo insieme 3-4 regole del gioco". Renzi : "Italia Viva c'è". Salvini frena : Durante il convegno dell'Huffington Post, il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti ha lanciato un appello che riguarda la legge elettorale:"In questo momento parlerei con gli altri partiti, dicendo: 'scusate, ma sediamoci a un tavolo per cambiare il gioco e per dare un governo decente a questo Paese. Quando avremo riscritto queste regole, preso atto che di fronte abbiamo chi dice 'siamo qua perché dobbiamo eleggere il presidente della ...

La mossa di Italia Viva per lo scudo ad ArcelorMittal - ma la maggioranza si divide : La maggioranza resta divisa sul caso dell'ex Ilva. 'Italia Viva' di Matteo Renzi ha presentato due emendamenti al decreto fiscale. Si tratta di due 'scudi penali', uno generale che vale per tutte le aziende, e uno specifico per ArcelorMittal, che copre la società dal 3 novembre (data di decadenza del precedente scudo) fino alla fine del risanamento. Mentre i 5 stelle sono contrari allo scudo - con qualche 'distinguo' - e sarebbero a favore di ...

