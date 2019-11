Italia-Portogallo | Rebelo De Sousa | insieme per diritti umani contro intolleranza’

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : sorteggiati i gironi. L’Italia incrocia il fortissimo Portogallo! : L’Italia affronterà Portogallo, Finlandia e Bielorussia nell’elite round di qualificazione ai Mondiali 2020 di Calcio a 5. Soltanto la prima classificata del raggruppamento, che andrà in scena in Portogallo dal 27 gennaio al 5 febbraio, staccherà il pass per la rassegna iridata mentre la seconda classificata avrà un’altra chance nei playoff dove verranno messi in palio gli ultimi due pass (parteciperanno le seconde classificate ...

DIRETTA/ Portogallo Italia U20 - risultato 1-3 - video streaming tv : via alla ripresa : DIRETTA Portogallo Italia U20: streaming video e tv della partita, valida per la Elite league 2019. risultato live 1-3: gara riaperta nella ripresa?

Diretta/ Portogallo Italia U20 - risultato 0-1 - video streaming tv : gol di Anderson : Diretta Portogallo Italia U20: streaming video e tv della partita, valida per la Elite league 2019. risultato live 0-1: gol di Anderson.

DIRETTA/ Portogallo Italia U20 - risultato 0-0 - video streaming tv : si comincia! : DIRETTA Portogallo Italia U20: streaming video e tv della partita, valida per la Elite league 2019, oggi martedi 15 ottobre 2019.

DIRETTA/ Portogallo Italia Under 19 - risultato finale 1-0 - : azzurrini ancora ko : DIRETTA Portogallo Italia Under 19, risultato finale 1-0: secondo ko degli azzurrini in amichevole, contro lo stesso avversario. Decide Paulo Bernardo.

Diretta Portogallo Italia Under 19/ Streaming video tv : verso le qualificazioni : Diretta Portogallo Italia Under 19 Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live, venerdì fu una pesante sconfitta azzurra.

DIRETTA PORTOGALLO Italia UNDER 19/ Video streaming tv : così andò venerdì : DIRETTA PORTOGALLO ITALIA UNDER 19 streaming Video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live, venerdì fu una pesante sconfitta azzurra.

Diretta/ Italia Portogallo U19 - risultato 0-4 - streaming video tv : doppietta di Silva : Diretta Portogallo Italia U19: streaming video e tv, risultato 4-0. Lusitani dominanti nel 1tempo della partita amichevole oggi 11 ottobre a Braganca.

DIRETTA/ Italia Portogallo U19 - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo - via! : DIRETTA Portogallo Italia U19: streaming video e tv, risultato 0-0. Comincia la partita amichevole in programma oggi 11 ottobre 2019 a Braganca.

Diretta Italia Portogallo U19/ Streaming video tv : test match di livello per Bollini : Diretta Portogallo Italia U19: Streaming video e tv, risultato live della partita aamichevole in programma oggi 11 ottobre 2019 a Braganca.

Sei Giorni di Enduro – Svelate le squadre dell’Italia per la competizione in Portogallo : Svelate le squadre dell’Italia per la Sei Giorni di Enduro in Portogallo Sale l’attesa per la Sei Giorni di Enduro. L’ultima competizione internazionale a squadre nazionali dell’anno andrà in scena a Portimao (in Portogallo) da lunedì 11 a sabato 16 novembre. L’Italia vi parteciperà da campione in carica nel Junior World Trophy e nel Club Team Award e dopo il positivo terzo posto ottenuto nel World Trophy ...