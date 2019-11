Italia nell’occhio del ciclone | acqua alta a Venezia

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 12 novembre 2019) Si e' fermato a 127 centimetri alle ore 10.20, alla stazione di rilevamento di Punta della Salute, il picco di marea registrato stamani sulla laguna di. La circostanza, riferisce il Centro maree del Comune, e' stata causata dal ritardo della perturbazione, che ha mitigato l'effetto dei venti di scirocco e dell'onda di 'Sessa' nel mare Adriatico. Il massimo registrato in mare e' stato di 137 centimetri. Restano comunque confermate le previsioni dimolto sostenuta, con il prossimo massimo previsto alle ore 23.00 con 140 centimetri.Un altro picco di 145 centimetri e' invece previsto per le ore 10:25 di domani. La situazione meteorologica viene definita "mente dinamica" e quindi suscettibile di variazioni. Piogge al sud da Calabria a Puglia, e fenomeni in ulteriore intensificazione sull nord Est da Emilia a Triveneto nel tardo pomeriggio. Al'ha ...

