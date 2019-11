Italia-Malta oggi | calcio femminile | orario d’inizio | come vederla in tv | probabili

Diretta Italia Malta donne/ Streaming video Rai : passeggiata azzurra? - Europei - : Diretta Italia Malta donne Streaming video Rai: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per le qualificazioni agli Europei 2021.

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia-Malta - le azzurre puntano ad allungare la striscia vincente : Vincere aiuta a vincere. La Nazionale italiana di Calcio femminile, reduce dal rotondo successo contro la Georgia, torna protagonista nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre vanno a caccia del sesto successo consecutivo, desiderose di allungare la serie positiva e di rafforzare il primato nel Gruppo B. Attualmente le nostre portacolori comandano la graduatoria del raggruppamento con 15 punti, 14 gol fatti e 2 subiti. La selezione di ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia per le sfide a Georgia e Malta : Prosegue, nel Bel Paese, il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2021 per la Nazionale di Calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre contro la Georgia allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre con Malta allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Due sfide fondamentali, da vincere assolutamente per continuare a inseguire il sogno della partecipazione alla massima ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Malta-Italia 0-2 - Bartoli e Girelli portano al successo le azzurre : Vince ma non convince la Nazionale italiana di Calcio femminile. Le azzurre, impegnate quest’oggi nella trasferta di Ta’Qali contro Malta nel terzo incontro valido per il Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021, si sono imposte 2-0 grazie alle reti messe a segno al 69′ da Elisa Bartolini e al 92′ su rigore da Cristiana Girelli. Due gol dal sapore di liberazione in un confronto nel quale le giocatrici del Bel Paese hanno ...

LIVE Malta-Italia 0-2 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Bartoli e Girelli firmano la vittoria per le azzurre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Italia che soffre più del dovuto per trovare la rete, ma dopo l’ingresso in campo di Girelli la partita è svoltata con un suo assist e un gol su rigore. 93′ Fine della partita! Italia batte Malta 2-0. 92′ GOOOOOOOOOOOL, Girelliiiiiiiii, di rigore spiazza il portiere, 2-0. 90′ RIGORE per l’Italia, conclusione di Girelli da dentro l’area di rigore con ...

LIVE Malta-Italia 0-1 calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Girelli vicina al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87′ Combinazione tra Girelli e Giacinti con quest’ultima al tiro che non è riuscita ad incrociare la palla sul secondo palo. 85′ Rosucci che viene tirata giù in area di rigore ma per l’arbitro non è calcio di rigore. 83′ Dentro Guagni fuori Bartoli per l’Italia. 81′ Esce Sciberras ed entra Turner per Malta. 79′ Girelli dalla sinistra prova a ...