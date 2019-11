Iraq | Guerini | “I cinque militari feriti saranno trasferiti nell’ospedale militare di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Iitalianinell’attentato del 10 novembre rivendicato dallo Stato Islamico nell’area di Kirkuk, in, sono stati trasnel pomeriggio di martedì a Ramstein, in Germania, nell’ospedaledella base aerea degli Stati Uniti. A comunicarlo è stato il ministro della Difesa, Lorenzo, con una nota: “In condizioni stabili e dimessi dal Role3 di Baghdad – si legge – iitaliani vittime del grave attentato dello scorso 10 novembre stanno rientrando in Europa. Arriveranno nel pomeriggio a Ramstein, in Germania, presso l’ospedaledella base aerea degli Stati Uniti, dove riceveranno le migliori cure specialistiche prima del loro rientro in Italia“. Il ministro“nel confermare la stretta vicinanza alle famiglie dei nostri” comunica che è stato ...

MinisteroDifesa : I 5 militari vittime dell'attentato in #Iraq sono in condizioni stabili, stanno raggiungendo l’ospedale di Ramstein… - MatteoBressan81 : RT @MinisteroDifesa: I 5 militari vittime dell'attentato in #Iraq sono in condizioni stabili, stanno raggiungendo l’ospedale di Ramstein do… - Airholic_it : RT @MinisteroDifesa: I 5 militari vittime dell'attentato in #Iraq sono in condizioni stabili, stanno raggiungendo l’ospedale di Ramstein do… -