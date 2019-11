Inter | nome nuovo in difesa | nel mirino ci sarebbe Kurzawa del Paris Saint-Germain

Borghi vs Gualtieri : “Con voi tassi d’Interesse su Btp aumentati - tanto fenomeni non siete”. “Spread cresciuto con Lega al governo” : “Glielo devo dire, sullo spread: siete entrati in carica il 5 settembre, e da allora i tassi di interesse sui Btp sono aumentati del 50%. Forse tanto fenomeni non siete“. A dirlo, con tono polemico, il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi (Lega), rivolto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione davanti a senatori e deputati sulla prossima legge di Bilancio. Gualtieri ha ...

Inter - nome nuovo in attacco : nel mirino ci sarebbe Giroud : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha tuonato nel post partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, chiedendo rinforzi che possano dare esperienza alla propria rosa. Concetto ribadito più volte dall'allenatore salentino e che, probabilmente, pone la parola fine ai rumors su un possibile Interesse per l'attaccante del Genoa, Kouamé. Si punterà ...

Lutto nel mondo del calcio - morto un ex giocatore reso celebre da un gol contro l’Inter [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio in Lutto. Catania, in particolare, piange la scomparsa di Salvador ‘Todo” Calvanese. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l’attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia etnea: tra queste, nell’epica giornata del “clamoroso al Cibali” nella radiocronaca di Sandro Ciotti, la sontuosa prestazione offerta il 4 giugno 1961 contro l’Inter impreziosita dal gol del ...

Inter - dal Corriere dello Sport un nome nuovo a centrocampo : Conte vorrebbe De Paul : L'Inter sta lavorando per cercare di rinforzare al meglio la rosa nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. In questa prima parte della stagione, infatti, sono state evidenziate ancora delle carenze, soprattutto dal punto di vista numerico. La squadra sta facendo bene, come dimostra la classifica che la vede al secondo posto in classifica con ventotto punti, a meno uno dalla Juventus capolista. Questo, però, non vuol dire che non si ...

Mafia - Nicosia Intercettato : “La morte di Falcone e Borsellino? Un incidente sul lavoro. All’aeroporto di Palermo va cambiato nome” : L’uccisione di Giovanni Falcone, nella strage di Capaci del 23 maggio 1992, “fu un incidente di lavoro“. A dire queste parole agghiaccianti, senza sapere di essere registrato dalle cimici della Procura di Palermo, è Antonello Nicosia, l’assistente parlamentare arrestato all’alba di oggi con l’accusa di avere veicolato dal carcere messaggi ai detenuti. L’assistente parlamentare era anche conduttore in tv ...

Grave lutto per Inter e Napoli : morto ex difensore [NOME e DETTAGLI] : lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Dino Panzanato, ex difensore principalmente di Inter e Napoli. Ha militato anche nel campionato di Serie A negli anni ’60 e ’70, la prima esperienza è stata con il Mestrina, poi tante presenze con il Lanerossi Vicenza. Fu acquistato dall’Inter per 200 milioni di lire, giocò però solamente qualche partita nel precampionato prima di essere ceduto in prestito al Modena. Ma ...

Florence Biennale - al via la mostra di arte contemporanea e design in nome di Leonardo. Internazionale? Di più : 747 espositori da 78 Paesi : “Ars et Ingenium. Similitudine e Invenzione. Celebrando Leonardo da Vinci”. È il tema della dodicesima edizione di Florence Biennale, la mostra internazionale di arte contemporanea e design, una delle più importanti d’Italia, che fino al 27 ottobre al padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, accoglierà 747 espositori provenienti da 78 Paesi. Il paese più rappresentato in entrambe le sezioni è sempre l’Italia con 66 ...

Crema anti-acne ritirata dal mercato : nome e lotti Interessati : Crema anti-acne ritirata dal mercato. Il ritiro, a scolo precauzionale, interessa 4 lotti di una Crema anti-acne Airol* prodotta da Pierre Fabre e “si è reso necessario a seguito di risultati fuori specifica emersi durante gli studi di stabilità del medicinale.” Si tratta dei lotti G00005 con scadenza 06/2020 (confezione in vendita), G00010 con scadenza 09/2019 (confezione in vendita), G00010 A con scadenza 09/2020 (confezione in ...

Inter - bomba-mercato : Sanchez infortunato - chi può sostituirlo. Un nome da scudetto e Champions : La sosta per le Nazionali ha portato in dote a conte due infortuni gravi come quelli di Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez, che ne avranno per mesi prima di tornare in campo. Se il jolly difensivo stabiese può essere sostituito, l'infortunio occorso all'attaccante cileno è davvero una mazzata per An

Italia 5 Stelle - l’Intervento integrale di Grillo dal governo al clima : “Fermare lo sviluppo dell’Asia in nome dell’inquinamento? Impossibile” : “Non puoi fermare l’economia cinese. E’ prima in tutti i sensi e in tutti i settori. Sta cambiando tutto e siamo ancora a dire onestà, onestà e onestà, cazzo”. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle, la kermesse del Movimento in corso a Napoli: “Quando parliamo di clima, di fermare l’inquinamento, è difficile, quasi non è possibile che mentre noi parliamo di elettrico, ...

Calciomercato Inter - Conte avrebbe chiesto un centrocampista : Vidal il primo nome : Il big match perso domenica contro la Juventus ha messo in evidenza quelli che sono ancora i limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri hanno perso il primato in classifica, restando a diciotto punti e scivolando al secondo posto a meno uno proprio dai bianconeri. Il tecnico Antonio Conte, pur essendo consapevole di avere una squadra più debole, vuole giocarsi il titolo almeno fino all'ultima giornata. Per questo motivo ...

Inter - resta di moda il nome di Milinkovic-Savic : a gennaio potrebbe esserci un tentativo : Il nome di Sergej Milinkovic-Savic viene accostato ai colori dell'Inter da almeno un paio di sessioni di calciomercato. Il centrocampista serbo è un pallino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e del tecnico, Antonio Conte, ma la scorsa estate non ci sono state le condizioni per poter strappare il giocatore alla Lazio. Il club nerazzurro, infatti, non è riuscito a cedere a titolo definitivo nessuno dei suoi big, con Nainggolan andato ...

Scandalo patenti rubate - coinvolto un attaccante di Serie A : l’Intercettazione [NOME e DETTAGLI] : Nuovo Scandalo che vede coinvolto un calciatore attualmente in Serie A, si tratta di un attaccante del Torino con un passato anche con la maglia della Juventus. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa luce sullo Scandalo patenti rubate e truccate in Campania, viene fatto il nome anche di Simone Zaza. “Tengo un giocatore di pallone della Juve… quello che ha segnato ieri sera… ha detto che mi dà settemila euro… fammelo ...