Infortunio Rakitic | forfait del centrocampista che lascia il ritiro della Croazia

Notizie del giorno – Infortunio Ronaldo - lutto nel mondo del calcio - le ultime su Mandzukic e Rakitic : Infortunio CRISTIANO Ronaldo – Come confermato dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha subito un piccolo affaticamento all’adduttore e non sarà della partita in occasione della trasferta di Brescia. Infortunio Ronaldo, come cambia la Juve a Brescia: quattro opzioni per Sarri lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto la scorsa notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. Avrebbe ...