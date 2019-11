Infortunio Nandez | il bollettino medico del Cagliari | niente Nazionale

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019)– Momento d’oro per il, momento d’oro per Nahitan, tra i nuovi protagonisti della favola sarda. Acquistato in estate, nelle ultime settimane aveva fatto parlare di sé per una vicenda extracalcistica che rischiava di compromettere il suo presente in rossoblu. Nel frattempo, il centrocampista non partirà alla volta dell’Uruguay per gli impegni con la sua. Stop per lui. Ilha reso noto che “è stato sottoposto ad accertamenti presso la Casa di cura polispecialistica ‘Sant’Elena’ a Quartu: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista rossoblù non prendera’ parte al ritiro con ladell’Uruguay e le sue condizioni verranno monitorate dallo staffdel club”.L'articolo, il ...

gringoserra78 : RT @SkySport: ?? #Cagliari ?? Infortunio per #Nandez ?? I tempi di recupero #SkySerieA #SkySport - aylaf93 : RT @SkySport: ?? #Cagliari ?? Infortunio per #Nandez ?? I tempi di recupero #SkySerieA #SkySport - SkySport : ?? #Cagliari ?? Infortunio per #Nandez ?? I tempi di recupero #SkySerieA #SkySport -