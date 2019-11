Incendio a Hollywood | le fiamme minacciano i Warner Bros Studios ma Clint Eastwood si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Gli incendi che da settimane stanno devastando la California hanno raggiunto anche Los Angeles, arrivando a lambire la collina die i, gli studi cinematografici dove la celebre casa di produzione realizza alcuni dei film di maggiore successo. La scena è stata immortalata in un video pubblicato su Instagram da Scott, il figlio del celebre registache si trovava all’interno degli studi proprio nel momento in cui lee il fumo erano a pochi metri di distanza. Il giovane ha spiegato che, vista la situazione, i 230 pompieri intervenuti per cercare di arginare il rogo che in tre ore ha bruciato 300 metri quadrati hanno ordinato di evacuare gli studi ma il padre si è rifiutato di lasciare iperché stava lavorando al suo ultimo film, The Ballad of Richard Jewell. “È successo un paio d’ore fa. La ...

