In Red Dead Redemption 2 i giocatori hanno trascorso più di un anno a cercare di pescare

In Red Dead Redemption 2 per PC fioccano mod - tra cui quella che vi consente di girare per il mondo nudi : La versione PC per Red Dead Redemption 2 conta già alcune mod, tra cui quella che vi trasforma in un'aquila. Tuttavia era inevitabile che qualcuno ne creasse una che vi consente di cavalcare per il mondo completamente nudi.La mod Lenny's Simple Trainer, pubblicata da LMS sul sito web Mod Red Dead, consente ai giocatori di modificare il testo in un file INI per passare facilmente da un modello all'altro del gioco. L'elenco completo dei modelli ...

Alle 11 un'imperdibile diretta con Red Dead Redemption 2 per PC : Per questa mattina è in programma un'altra delle imperdibili dirette di Eurogamer.it e, stavolta, il protagonista sarà Red Dead Redemption 2, da poco sbarcato anche su PC.Il capolavoro di Rockstar, dopo l'uscita su PS4 e Xbox One, è approdato su PC e questa versione presenta alcuni miglioramenti tecnici rispetto alla controparte console, anche se l'esperienza di gioco rimane la stessa che abbiamo già apprezzato.Se siete interessati a dare uno ...

Red Dead Redemption 2 ha venduto 26 milioni di copie. GTA 5 a quota 115 milioni di copie piazzate : Il report finanziario del 2° trimestre di Take-Two Interactive Software è disponibile e i risultati sono davvero impressionanti. Le entrate sono aumentate di oltre il 70% su base annua e le spese ricorrenti degli utenti sono aumentate del 32%, con il risultato che la società ha aumentato le sue prospettive finanziarie per il 2020.Take-Two attribuisce il suo successo alla forte performance di Borderlands 3, che ha avuto un lancio eccezionale e ...

Red Dead Redemption 2 : una mod permette di giocare nei panni di un'aquila : Se anche avete sempre voluto esplorare il mondo di Red Dead Redemption 2 nei panni di un'aquila allora è il vostro giorno fortunato. Basterà infatti caricare dei file di salvataggio modificati per sfrecciare tra le nuvole del titolo Rockstar.Il set di file creati dall'utente TanyaeNorth permettono infatti di sostituire il modello del protagonista con quelli di un'ampia gamma di animali e persone, non tutti i modelli sembrano funzionare ma con la ...

Volete giocare Red Dead Redemption 2 su PC al massimo? Non vi basterà una scheda grafica da 1200 dollari : Con Red Dead Redemption 2 ora disponibile su PC Windows, il produttore di schede grafiche Nvidia ha annunciato la sua guida per giocare in 4K a 60 frame al secondo. Si scopre che anche la sua GPU più costosa, la GeForce RTX 2080 Ti da $ 1.200, non riesce a far girare il titolo in modo fluido con le impostazioni più elevate. La guida ufficiale del produttore di GPU Nvidia richiede una combinazione di impostazioni medie e alte per il gameplay in ...

Il lancio di Red Dead Redemption 2 per PC minato da alcuni problemi tecnici : Red Dead Redemption 2 è disponibile da ieri per PC, ma molti giocatori stanno già avendo dei problemi.Per prima cosa, a quanto pare, dovreste ottenere i driver grafici più recenti per la vostra scheda video, che di solito è un buon punto di partenza quando si verificano problemi. Eseguendo il gioco principalmente con impostazioni "alte" su una GTX 1080 si ottengono tra i 50 e i 60 fotogrammi al secondo. Ci sono giocatori che hanno segnalato ...

Inattesi crash per Red Dead Redemption 2 su PC : come risolvere i problemi di avvio : Finalmente è successo, Red Dead Redemption 2 è disponibile su PC. come annunciato una manciata di settimane fa da Rockstar Games, il capolavoro western a mondo aperto può essere già scaricato da Rockstar Launcher, per poi approdare anche su Google Stadia dal 19 novembre - giorno di debutto ufficiale della piattaforma pensata per il gaming in streaming - e su Steam nel mese di dicembre. Questo significa che anche gli amanti della "master race" ...

PCGamesN recensisce Red Dead Redemption 2 per PC senza averlo giocato : Red Dead Redemption 2 è finalmente sbarcato su PC e alcune testate specializzate hanno deciso di pubblicare le loro recensioni di questa nuova versione del capolavoro di Rockstar.Viene da sé che, per pubblicare una recensione, bisogna necessariamente testare con mano il gioco. Ebbene, sembra che questo step fondamentale non sia servito a PCGamesN nella sua recensione di RDR2 per PC.La testata, dunque, ha dato in pasto ai lettori la sua ...

Red Dead Redemption 2 è finalmente disponibile per PC : Attraverso un comunicato stampa Rockstar è orgogliosa di annunciare che Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC. Come primo gioco della serie di Red Dead Redemption a sbarcare su PC, Red Dead Redemption 2 debutta con una serie di miglioramenti tecnici e grafici volti a portare nuova linfa e dettagli nella storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde, in fuga dalla legge attraverso il cuore dell'America sul finire del 19° secolo.La ...

Red Dead Redemption 2 arriva su PC : costo - requisiti minimi e novità : Red Dead Redemption 2 è diventato uno dei prodotti di intrattenimento più redditizi della storia, raccogliendo 726 milioni di dollari soltanto nel primo weekend di vendite. In otto giorni ha venduto tante copie (17 milioni) quanto il primo capitolo della saga ne era riuscito a piazzare in otto anni. E ora, a un anno di distanza dall'uscita su PS4 e Xbox, il videogioco per eccellenza del mondo western esce oggi, 5 novembre, anche ...

Red Dead Redemption 2 per PC : ecco l'orario di sblocco del gioco su Rockstar Games Launcher e Epic Games Store : Rockstar ha rivelato l'orario di di sblocco per Red Dead Redemption 2 su PC.Red Dead Redemption 2, che approda finalmente oggi su PC, sarà disponibile tra pochissimo.Rockstar ha confermato che i giocatori di tutto il mondo potranno tuffarsi nell'avventura western alle ore 14 italiane.Leggi altro...

Red Dead Online : annunciata la nuova Taglia Leggendaria - Etta Doyle è ricercata viva per una serie di rapine a treni e diligenze : Red Dead Online ora ha una nuova Taglia da portare a termine. Tutti i Cacciatori di Taglie del mondo sono infatti invitati a dare la caccia ad un nuovo criminale: Etta Doyle.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dEttagli: Leggi altro...

Red Dead Online : Etta Doyle : ricercata viva per una serie di rapine a treni e diligenze : n passato, Etta Doyle era nota per essere la maitresse di un gruppo di donne. All’epoca, però, possedeva un nome diverso: Madame La Perle. Da allora, La Perle e la sua banda di donne disilluse si sono reinventate come bandite, note per assaltare diligenze e treni e in particolare quelli di Leviticus Cornwall. Stufo di vedere le sue merci prese di mira, Cornwall ha escogitato un piano per catturare la Doyle: ha diffuso voci ...