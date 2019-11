In Italia vivono dai 3 000 ai 15 000 apolidi | le persone che nessuno Stato riconosce

Maltempo : 7 milioni di Italiani “vivono in aree a rischio frane - alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

Tumori : “In Italia vivono 150mila cittadini con mutazione BRCA - che predispone a sviluppare alcuni tipi di cancro” : In Italia vivono circa 150mila persone con la mutazione di due geni (BRCA 1 e/o BRCA 2), che determina una predisposizione a sviluppare alcuni tipi di tumore (in particolare della mammella, ovaio, pancreas e prostata) più frequentemente rispetto alla popolazione generale. Il rischio di trasmissione dai genitori ai figli delle mutazioni BRCA è del 50%. La maggior parte di questi cittadini non sa di essere portatore della mutazione e, quindi, del ...

In pensione dal 2021 a 67 anni e 1 mese : gli Italiani vivono sempre più a lungo : Un mese in più per l'età della pensione di vecchiaia, che nel 2021 passerebbe a 67 anni e 1 mese invece di restare ferma all'attuale livello di 67 anni. I dati demografici sulla...