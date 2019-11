In Italia 73 morti da diabete al giorno | 3 armi per combatterlo

Migranti - Lamorgese : “Con memorandum Italia-Libia meno partenze e meno morti. Obiettivo è che Onu gestisca i centri” : “Al momento della stipula, la situazione dei flussi migratori era preoccupante. Oggi c’è stata una forte diminuzione, del 97% nel 2019, ma sarebbe comunque sbagliato abbassare la guardia. Sono calate anche le morti nel mare, e sono convinta che il memorandum abbia contribuito a questi dati”. Così Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, nel corso della sua informativa alla Camera sul memorandum Italia-Libia. Secondo la ...

Accordo Italia-Libia - Lamorgese : “Grazie al memorandum meno morti in mare - lo miglioreremo” : La ministra dell'Interno Lamorgese ha illustrato nell'aula della Camera il memorandum Italia-Libia, annunciando alcune modifiche che l'Italia proporrà alla controparte libica: "Il memorandum ha svolto un ruolo importante per non isolare le autorità libiche e per il contrasto dei traffici di esseri umani. Oggi l'Italia è il principale collaboratore della Libia, e grazie al coinvolgimento dell'Oim e dell'Unhcr sono state migliorate anche le ...

Il dissesto idrogeologico ha causato più di 400 morti negli ultimi 18 anni in Italia : "Con l'aumento dell'intensità delle piogge il nostro paese è ancora più a rischio idrogeologico". Lo sostiene Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr-Irpi. Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. "Gli eventi a maggior impatto, quelli con un indice di mortalità molto alto, sono diminuiti. Mentre gli eventi ...

Ognissanti e Giorno dei Morti : storia - origini - tradizioni e festeggiamenti in Italia e nel Mondo : La festa di Ognissanti o di Tutti i Santi si celebra ogni anno il 1° novembre: quali sono le origini storiche della festività? Sembrerebbero risalire alla cultura celtica che divideva l’anno solare in due periodi: quello di nascita e prosperità della natura e quello di quiete e riposo. I giorni di inizio di questi due periodi erano chiamati Beltane e Samhain. Nello stesso periodo storico, presso i Romani, si festeggiava un Giorno simile, per ...

Maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Violentissimo impatto tra due auto : 2 morti e 3 feriti. Dramma nella provincia Italiana : Ancora un incidente sulle strade italiane. Siamo in provincia di Torino ed è qui che il Dramma si è consumato intorno alle 16 nel tratto della strada che attraversa il territorio del comune di Leinì, a nord del capoluogo piemontese. Tre auto coinvolte, due persone morte e tre ferite di cui una in maniera grave, è il tragico bilancio di un Drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. Dopo l’allarme, lanciato da ...

Smog - Rapporto Aea sulla qualità dell'aria 2019 - Italia prima in Europa per morti da biossido azoto : Roma - Primo paese dell'Ue per morti premature da biossido di azoto (NO2) e nel gruppo di quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici. E' l'Italia vista dalle centraline antiSmog, i cui dati sono stati raccolti e analizzati dall'Agenzia europea per l'ambiente (Aea) nel Rapporto annuale sulla qualità dell'aria. Secondo l'analisi dei rilevamenti 2016, la ...

Altro che Greta - l'Italia soffoca In testa per morti da inquinamento : Negli ultimi 17 anni i Paesi europei hanno fatto troppo poco per ridurre l'inquinamento atmosferico diffuso sul continente, con conseguenze drammatiche sulla salute dei cittadini, in particolare in Italia, prima in Ue per morti premature da smog Segui su affaritaliani.it

Ispettori dimezzati e poca prevenzione : in Italia tre morti sul lavoro al giorno : Dal 2016 sono aumentate del dieci per centoDa gennaio ad agosto le vittime sono 685Landini: serve un sistema come la patente a puntiMa gli Ispettori in un decennio si sono dimezzati

Naufragio a Lampedusa - tra i morti un ragazzo con un tumore : voleva curarsi in Italia : Aveva intrapreso il viaggio della speranza per affrontare la malattia. Aveva scelto l'Italia per curare una grave forma di tumore. È morto in acqua, vittima del Naufragio al largo di...