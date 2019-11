In Australia l’emergenza incendi è “catastrofica”

Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) Si parla di centinaia gliattivi in queste ore in tre grandi regioni dell’: Nuovo Galles del Sud – dove è stato dichiarato lo stato di pericolo “catastrofico” – Queensland, a nord, e con minore intensità nella Western. Diversi sono anche i roghi che lambiscono i territori limitrofi alla città di Sidney. Oltre un milione di ettari di territorio è già rimasto incenerito con oltre 150 proprietà andate distrutte e tre morti accertate, in una nazione in preda a una gravissima siccità, di entità tre volte superiore a quelle degli ultimi anni. La situazione, per tali ragioni, non sembra destinata a migliorare: i vigili del fuoconi riescono a stento a contenere i roghi a causa delle forti raffiche di vento e alle temperature elevate, tanto che per martedì 12 novembre l’allerta è massima, dopo l’annuncio di condizioni meteorologiche ancora ...

