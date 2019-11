Imola | va in pronto soccorso perché si sente male ma muore durante l' attesa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Lavinia Greci È accaduto a una 57enne, deceduta a causa di un arresto cardiaco dopo aver aspettato di essere visitata per circa 100 minuti. La famiglia, che già denunciato la vicenda ai carabinieri, chiede che si faccia chiarezza sul caso È andata inla mattina del primo novembre,accusava dolori essere. Ci si è recata da sola, con la sua macchina: una volta lì ha parcheggiato la sua auto e ha chiesto subito aiuto. Ma è morta il giorno stesso, dopo un'troppo lunga, all'interno della struttura ospedaliera. È accaduto a, a una donna di 57 anni che, dopo essere andata in ospedalenecessitava di cure mediche è morta per un arresto cardiaco. L'arrivo della donna in ospedale Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, il fatto è successo all'ospedale Santa Maria della Scaletta, dove alle 8.15 del 1°novembre, la paziente, presa ...

