Il vuoto di potere boliviano

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Evo Morales ha accettato l’offerta di asilo politico in Messico. Va dato atto al governo di López Obrador e al suo ministro degli Esteri Marcelo Ebrard di essere riusciti allo stesso tempo a offrire a Morales una via d’uscita dignitosa, togliendo al Paese una presenza che rischiava di essere problematica.Nel partire per Città del Messico, Morales ha detto che tornerà più forte di prima. Possibile ma oggettivamente difficile, alla luce anche del rapido sgretolarsi del suo sistema di, crollato come un castello di carte. Va ricordato che la fine di Morales è stata provocata dalle manifestazioni popolari e in ultimo dal responso dell’Organizzazione degli Stati Americani che ha giudicato non valide le elezioni per numerosi brogli.Brogli imputabili al Tribunale Supremo Elettorale, organo cui si accede non per concorso pubblico, ma ...

