Il petrolio degli Emirati arabi va in Borsa per sfidare Brent e Wti

(Di martedì 12 novembre 2019) Abu Dhabi terrà a battesimo una nuovaper lo scambio di futures sul greggio, che ha tutte le carte in regola per affermare il Murban come benchmark globale. A gestire il listino è l’Intercontinental Exchange (Ice) e la liquidità è garantita fin d’ora da un nutrito gruppo di partner internazionali, tra cui figurano Shell, Bp, Petrochina e il colosso del trading Vitol

