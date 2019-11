Il percorso del ciclone Detlef sull' Italia

Fonte : agi

(Di martedì 12 novembre 2019) Bisognerà attendere fino al primo pomeriggio per sapere se anche il secondo minimo depressionario presente sul Mediterraneo darà origine a un secondo Medicane, una rara forma di uragano simile a quelle tropicali Tropical Like Cyclone (TLC) come è già avvenuto ieri anche se per poche ore. “In queste ore - ha spiegato all'AGI Claudio Cassardo meteorologo dell'Università di Torino - il, denominato Detlef dall'università di Berlino, si sta iniziando ad approfondire, e il minimo sta per transitare sulla Sicilia orientale da Sud verso Nord”. Successivamente “si posizionerà sul Tirreno nel pomeriggio, tra Sardegna e Campania, ed è quello il momento in cui potrebbe svilupparsi la trasformazione insimiltropicale (TLC)”. In caso si trasformasse in un Medicane - dice Cassardo - preferirei denominare questa seconda depressione ‘Detlef 2' in continuità con quella che abbiamo ...

