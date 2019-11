Il maltempo sferza l'Italia | allerta rossa e scuole chiuse DIRETTA

Allerta meteo arancione - il maltempo sferza la Sicilia : È Allerta meteo. Una intensa ondata di maltempo si attende per oggi e domani nel Sud e in Sicilia. L’Allerta di colore arancione è stata diramata dalla Protezione Civile che annuncia la nuova ondata con temporali, nubifragi e tempeste di vento. Il vortice depressionario prima si posizionerà ad ovest della Sardegna per interessare poi il tratto del Mediterraneo fra la Tunisia e la Sicilia. La decisione di chiudere la scuola l’hanno ...

Il maltempo sferza l’Italia : danni e disagi in Liguria : Nel Levante Ligure è l’allerta arancione per il maltempo. Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha definito le condizioni “preoccupanti” e ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Il torrente Petronio è esondato creando problemi a Sestri Levante e nelle città limitrofe. Preoccupa anche il Vara si è alzato oltre il secondo livello di guardia Gabriele Laganà maltempo ...

maltempo - Italia sferzata dalla pioggia : danni in Liguria e Campania - famiglie evacuate : Nel Levante ligure colpiti i comuni lungo la valle del Vara e Sestri Levante, danni anche a Sanremo. Cento famiglie evacuate per precauzione a Nocera Inferiore, nel salernitano

maltempo sferza Texas - tornado a Dallas : 9.48 Un tornado si è abbattuto sulla zona nord di Dallas, in Texas. Oltre 100mila le utenze rimaste senza elettricità. Molte le case e le macchine distrutte dalla violenza della tempesta. Strade bloccate dalla caduta di alberi. Per ora non si hanno notizie di vittime o feriti gravi. Caos all'Aeroporto Internazionale di Fort Worth, dove i voli sono stati bloccati.