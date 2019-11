Il gioco dell' oca grillino prosegue Il nuovo candidato capogruppo è Ricciardi

Tagadà - Antonio Padellaro : "Salvini fa il suo gioco in assenza del Pd - che arriverà in Emilia in ritardo" : Antonio Padellaro, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, fa una profezia nerissima per il Pd alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna:"Matteo Salvini fa il suo gioco in assenza degli altri. Ero a Reggio Emilia, la rossa, rossissima città, dove si è radunata una certa folla per ascolt

Gela - arresti per truffe sul gioco d’azzardo. Software prevedeva risultati delle mani di poker : Gli arrestati farebbero parte di una vera e propria organizzazione criminale che aveva un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro.Continua a leggere

Emmanuel Macron - "la morte cerebrale della Nato". Le sue mani sull'Europa : gioco sporchissimo : Dopo aver copiato la Le Pen sullo stop agli immigrati, Emmanuel Macron si ispira ancora a destra per tirare a campare e copia il generale De Gaulle. «Quello che stiamo vivendo è la morte cerebrale della Nato», ha dichiarato il presidente francese in un' intervista concessa all' Economist. Leggi anch

L’aforisma è l’arte dell’incontro. E con Rosanna Marani gioco sull’orlo del precipizio : La vita è l’arte dell’incontro, ma anche l’aforisma non scherza. Grazie alla mia passione per gli aforismi di recente ho conosciuto Rosanna Marani, scrittrice di aforismi, poetessa, giornalista. Ci siamo capiti al volo, e siamo precipitati in un’amicizia labirintica fatta di orizzonti di parole, riflessioni sul filo del rasoio e paradossi danzanti. Ho sentito in lei la voglia di giocare, giocare con la vita, con le ...

Le loot box sono gioco d'azzardo per gli sviluppatori dello shooter co-op GTFO : Già da molto tempo si sente parlare di microtransazioni e l'industria del gaming è divisa tra gli studi di sviluppo a favore e contro queste meccaniche di monetizzazione, con il governo inglese che ha preso la decisione di etichettare le loot box come gioco d'azzardo. Durante un'intervista con Simon Viklund, uno dei nove membri dello studio 10 Chambers Collective, i creatori di GTFO, ha affermato che le loot box sono sicuramente giochi ...

La posta in gioco nella chiusura dell’Ilva : La multinazionale ArcelorMittal dice che non può continuare senza lo scudo penale previsto per i suoi amministratori. Ma al sindacato dei metalmeccanici sospettano che i veri motivi siano economici. Leggi

Le loot box rientrano nel gioco d'azzardo - almeno secondo gli sviluppatori dello shooter co-op GTFO : Già da molto tempo si sente parlare di microtransazioni e l'industria del gaming è divisa tra gli studi di sviluppo a favore e contro queste meccaniche di monetizzazione, con il governo inglese che ha preso la decisione di etichettare le loot box come gioco d'azzardo. Durante un'intervista con Simon Viklund, uno dei nove membri dello studio 10 Chambers Collective, i creatori di GTFO, ha affermato che le loot box sono sicuramente giochi ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 novembre 2019 : Vittorio scopre che Riccardo fa il doppio gioco : Vittorio scopre che Riccardo sta preparando un accordo in esclusiva con Cosimo a sua insaputa. Marcello intanto viene malmenato.

Death Stranding : disponibile prima dell'uscita del gioco la patch 1.03 - ecco tutti i dettagli : In vista dell'uscita di Death Stranding, Sony e Kojima Productions hanno pubblicato una nuova patch, la 1.03. In realtà, lo studio di sviluppo aveva già pubblicato il mese scorso una patch della dimensione di 400 MB che aggiornava le prestazioni del gioco.Quest'ultima ha un peso di circa 1 GB ed apporta alcune modifiche, tra cui la regolazione del bilanciamento del gioco ed un miglioramento alla qualità della traduzione. Di seguito potete dare ...

"La polemica continua fa il gioco della destra". Speranza replica a Renzi : “Rimettere in discussione Conte ora sarebbe un errore clamoroso, senza senso. La cosa più folle e più sbagliata oggi è parlare di noi e non delle cose da fare nel Paese”. Lo dice Roberto Speranza, ministro della Salute e capo delegazione di Leu, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. “L’ultima cosa che dobbiamo fare ora è inseguirci con discussioni da fantapolitica”, ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco 19-17 - EuroCup basket in DIRETTA : primo quarto all’insegna dell’equilibrio e del gioco duro. 19 viaggi in lunetta complessivi tra le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Primi punti di Baldi Rossi su assist di Hunter. 21-23 Due punti di Yeguete. 21-21 Pajola ristabilisce la parità. 19-21 Ouattara segna la prima bomba della partita. 19-18 Tecnico alla Virtus, Dee Bost segna il libero. Per ora i liberi l’hanno fatta da padrone. La Virtus è andata in lunetta 10 volte e il Monaco 9. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti 19-17 19-17 Trick ...

La realtà virtuale che svela il lato nascosto della gioconda : Un assaggio del museo del futuro grazie alla realtà virtuale, battezzato dall’opera più famosa di Leonardo da Vinci. Con la collaborazione di Htc e dell’azienda francese Emissive, il Louvre ha presentato Mona Lisa: beyond the Glass, la sua prima esperienza Vr realizzata per la più grande mostra dedicata al geniale artista toscano a 500 anni dalla sua morte. Voluto per scoprire i segreti dietro il celebre quadro, i visitatori del museo troveranno ...

Shenmue 3 : in questo video Yu Suzuki ci parla dell'affascinante ambientazione e dei personaggi presenti nel gioco : Dopo 18 anni i fan di Shenmue potranno finalmente mettere le mani sul terzo capitolo tanto atteso. Shenmue 3 uscirà infatti il prossimo mese, dopo una campagna Kickstarter che ha avuto un enorme successo e che ha contribuito a far rivivere una serie che nessuno si sarebbe mai aspettato di rivedere.Per l'occasione Yu Suzuki, attraverso una video intervista, ci parla delle idee utilizzate per lo sviluppo dell'ambientazione e dei personaggi ...

Il director di Star Wars Jedi : Fallen Order parla delle influenze di God of War 3 nello sviluppo del gioco : Abbiamo imparato moltissimi nuovi dettagli sull'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order, come l'assenza di un sistema di viaggio veloce. Ora emerge un'altra piccola curiosità su Stig Asmussen, l'uomo che ha anche diretto l'amato God of War 3 e che dirige i lavori su Fallen Order.Fallen Order è, ovviamente, un gioco molto diverso dal gioco precedente di Asmussen, ma ha preso spunti dal suo lavoro precedente e li ha inseriti nel suo lavoro sul ...