Il divieto di fare pubblicità politica su Twitter ha già delle eccezioni

Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) US presdient Donald Trump and thelogo are seen in this photo illustration on December 1, 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) Dopo cheha vietato gli annunci pubblicitari a tema politico sul suo social network, i suoi rappresentanti si sono incontrati con i principali inserzionisti per discutere e chiarire i termini di questo. Dall’incontro è emerso che gli annunci che diffondono consapevolezza su questioni di importanza nazionale saranno ancora consentiti dopo l’entrata in vigore del. Al contrario gli annunci creati per promuovere un candidato specifico o un atto legislativo verranno tassativamente banditi dalla piattaforma. Secondo quanto riporta Buzz News, Mat Dorella, vicepresidente per le entrate e le partnership sui contenuti di, avrebbe specificato che le“riguarderanno le organizzazioni che non parlano direttamente ...

