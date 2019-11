Il collegio 4 | 4a puntata Diretta ed espulsi 12 novembre | Claudia Dorelfi ad un

Il collegio 4 Anticipazioni : un'alunna rischia l'espulsione nella quarta puntata di stasera su Rai 2 : Scopriamo cosa accadrà nel nuovo appuntamento di stasera con il docu-reality. Vi anticipiamo che una studentessa si troverà in guai seri!

Il collegio 4 - 4a puntata/ Diretta ed espulsi 12 novembre : le lettere di mamma e papà : Il collegio 4, anticipazioni, Diretta ed espulsi del 12 novembre, Raidue: arrivano una nuova supplente e il primo ispettore scolastico.

#Ilcollegio 4 – Quarta puntata del 12/11/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Quarta puntata della Quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Il collegio su Rai 2 quarta puntata martedì 12 novembre - le anticipazioni : Il Collegio su Rai 2 martedì 12 novembre, le anticipazioni: John Lennon, l’integrazione e il vhs tra i temi di puntata Nuovo appuntamento con i ragazzi de Il Collegio martedì 12 novembre su Rai 2, che ci porta direttamente negli anni ’80 in cui è ambientata questa edizione accompagnata dalla voce di Simona Ventura. Come si rapportano i ragazzi al modo di studiare degli anni ’80, senza tablet, computer, smartphone e con un ...

Il collegio - le anticipazioni della quarta puntata : uscita al parco zoologico e l'arrivo di un supplente : Martedì 12 novembre, in prima serata su Rai2, un nuovo appuntamento con il docu-reality che riporta 20 studenti nel 1982

Il collegio 4 - PAGELLE 3A PUNTATA/ Ascolti TV in crescita : merito del cast : Il COLLEGIO 4 3a PUNTATA: Claudia Dorelfi tra gli espulsi? Mario Tricca sempre più idolo del web: 'devi splendere nonostante il tuo basso profilo'.

Il collegio 4 - Terza Puntata : la Disperazione Di Francesco! : Il Collegio 4, Terza Puntata: I ragazzi perdono la sfida a calcio e il clima si fa sempre più pesante. E a scuola arrivano due nuovi studenti ma per loro non sarà facile inserirsi! Ecco cosa accade durante la Terza Puntata de Il Collegio! Il Collegio 4, è uno dei programmi più attesi di questa nuova stagione televisiva. In onda ogni martedì alle 21.20 su Rai 2, il docu reality sta facendo presa sul pubblico. Il programma giunto alla sua Terza ...

Il collegio - puntata 5 novembre 2019 : ...

Il collegio - puntata 5 novembre 2019 in diretta : [live_placement] Martedì 5 novembre 2019, alle ore 21.20, torna su Rai2 la quarta stagione de Il Collegio, il reality che sposta all'indietro le lancette dell'orologio storico e fa in modo che un gruppo di adolescenti possa vivere e studiare stando alle regole dei severi istituti scolastici del passato. L'anno scelto come ambientazione temporale della quarta edizione è il 1982, quello in cui l'Italia di Bearzot vinse i Campionati di Calcio. ...

Il collegio 4 : terza puntata - Claudia rischia di uscire | Diretta 5 novembre : Il Collegio 4 terza puntata – Nuovo appuntamento con i ragazzi di Rai 2, in onda il 5 novembre 2019. Alcuni ragazzi sono in bilico dopo aver attirato l’ira del Preside, ma altri stanno per finire nel mirino del Sorvegliante. Anche chi a prima vista non mostra un carattere ribelle. La terza puntata de Il Collegio 4 porta con sè anche una ventata di novità: in arrivo due nuovi allievi che metteranno in crisi i ragazzi della scuola. ...

Il collegio 4 : terza puntata - lacrime per tutti | Diretta 5 novembre : Il Collegio 4 terza puntata – Nuovo appuntamento con i ragazzi di Rai 2, in onda il 5 novembre 2019. Alcuni ragazzi sono in bilico dopo aver attirato l’ira del Preside, ma altri stanno per finire nel mirino del Sorvegliante. Anche chi a prima vista non mostra un carattere ribelle. La terza puntata de Il Collegio 4 porta con sè anche una ventata di novità: in arrivo due nuovi allievi che metteranno in crisi i ragazzi della scuola. ...

Il collegio 4 : seconda puntata - si spezzano gli equilibri | 29 ottobre : Il Collegio 4 seconda puntata – Il reality di Rai 2 dedicato ai ragazzi è pronto per rivelarci chi riuscirà a superare la seconda prova. Qualcuno degli studenti potrebbe perdere la possibilità di rimanere nell’istituto. La colpa è di quasi tutta la classe, ad eccezione di Maggy. Nella puntata del 29 ottobre molte certezze e sicurezze crollano. Anche quelle di Asia, che teme di poter perdere una grande opportunità. Mario invece è ...

Il collegio 4 : terza puntata - due nuovi arrivati! | Diretta 5 novembre : Il Collegio 4 terza puntata – Nuovo appuntamento con i ragazzi di Rai 2, in onda il 5 novembre 2019. Alcuni ragazzi sono in bilico dopo aver attirato l’ira del Preside, ma altri stanno per finire nel mirino del Sorvegliante. Anche chi a prima vista non mostra un carattere ribelle. La terza puntata de Il Collegio 4 porta con sè anche una ventata di novità: in arrivo due nuovi allievi che metteranno in crisi i ragazzi della scuola. ...

Il collegio - puntata 5 novembre 2019 in diretta : [live_placement] Martedì 5 novembre 2019, alle ore 21.20, torna su Rai2 la quarta stagione de Il Collegio, il reality che sposta all'indietro le lancette dell'orologio storico e fa in modo che un gruppo di adolescenti possa vivere e studiare stando alle regole dei severi istituti scolastici del passato. L'anno scelto come ambientazione temporale della quarta edizione è il 1982, quello in cui l'Italia di Bearzot vinse i Campionati di Calcio. ...