Huawei Mate 30 Pro come Effetti fotografici

parte dalla Cina l'aggiornamento ad Android 10 per la famiglia dei Huawei Mate 20, per HONOR 20 e 20 Pro, V20 e Magic 2 che ricevono rispettivamente la EMUI 10 stabile e la Magic UI 3.0 stabile.

Continua a grandi passi il percorso di aggiornamento di EMUI 10 per i principali smartphone Huaweui. Oggi 12 novembre tocca alla serie Huawei Mate 20 cominciare a ricevere l'aggiornamento stabile del prezioso firmware, in tempi ristretti rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. Nella giornata di ieri abbiamo commentato la partenza dell'update definitivo EMUI 10 per la serie Huawei P30 in madrepatria, dunque in Cina. Nel giro di qualche ...

Sono in fase di roll out Aggiornamenti per Samsung Galaxy Fold, Galaxy A50, Galaxy A70, Huawei P30, P30 Pro, P30 Lite e Mate 20 (Pro)

Non poteva iniziare meglio la settimana per gli utenti che sono seriamente intenzionati ad acquistare un Huawei P30 Lite (dopo le promo di pochi giorni fa), o in alternativa un Huawei Mate 20. Le offerte Amazon, a poco più di due settimane dal tanto atteso appunto del Black Friday 2019, effettivamente ci pongono davanti agli occhi delle opportunità da prendere seriamente in considerazione. E attenzione, perché non esiste alcuna regola (scritta ...

Huawei avverte gli utenti che piegando Mate X ad una temperatura uguale o inferiore ai -5°C e rimuovendo il film protettivo applicato allo schermo possono danneggiare irreversibilmente lo smartphone flessibile.

Sono giorni importanti quelli che stiamo vivendo per uno smartphone ancora molto diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. Dopo avervi parlato tempo fa, sulle nostre pagine, dell'ultima patch messa a disposizione del produttore coreano, tocca affacciarsi finalmente verso il mondo EMUI 10 con alcune notizie concrete trapelate oggi 8 novembre. Il programma beta, infatti, è ormai al via, al punto che gli utenti italiani ...

Impossibile sia passato innosservato come il mese di novembre è quello del Black Friday Amazon. Sebbene l'appuntamento in se avrà luogo il prossimo 29 novembre, lo store di Jeff Bezos sta quotidianamente presentando promozioni più che allettanti per la categoria smartphone. Ce ne sono due, attualmente attive, molto convenienti e riguardano due best seller del calibro del Huawei P30 Lite e del Mate 20 Lite. Per i due device bisognerà ora ...

Oggi è l'ennesima giornata ricca di aggiornamenti software per numerosi smartphone e altri dispositivi Android a marchio Huawei, OnePlus, ASUS e non solo.

Pare essere nuovamente attuale e frequente un problema riscontrato con Huawei Mate 20 Pro, in riferimento all'apparizione di una striscia verde all'interno del display. La questione, a dirla tutta, aveva dato la sensazione di essere stata archiviata nello scorcio finale del 2018, come avrete notato dal nostro articolo di allora, ma evidentemente tutti noi ci sbagliavamo. Di recente, infatti, sono aumentate ancora una volta le segnalazioni di ...

Huawei insieme all'operatore Turk Telekom raggiunge la velocità di 2,92 Gbps utilizzando il Mate 20x 5G

Huawei è entusiasta dei dati di vendita della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano di 100 milioni di euro per favorire l'innovazione dell'IA in Europa

Oggi 5 novembre lo Xiaomi Mi Note 10 è stato presentato in Cina. Il suo nome locale è in realtà Xiaomi Mi CC9 Pro ma lo stesso identico modello, in 3 versioni diverse, verrà presentato tra circa 24 ore in Europa a Madrid, proprio con la prima nomenclatura. L'anteprima asiatica ci ha fornito dunque tutti i dettagli della scheda tecnica di un device destinato a far molto parlare di se, in particolare per la sua capiente batteria ma soprattutto ...

L'1 novembre le versioni 5G di Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro hanno fatto il loro esordio ufficiale in Cina ed è già disponibile un primo importante update