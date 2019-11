Hockey ghiaccio | EBEL 2019-2020 | riparte il campionato e Bolzano si libera di Innsbruck

Frasi offensive contro gli immigrati - licenziato in tronco un conduttore tv di Hockey su ghiaccio : Don Cherry è stato licenziato dalla sua emittente per aver espresso Frasi razziste contro gli immigrati Non ci hanno pensato su due volte ai piani alti dell’emittente Sportsnet, decidendo senza remore di licenziare in tronco Don Cherry, tra i più famosi e discutibili commentatori tv di hockey su ghiaccio. Il conduttore della trasmissione ‘Coach’s Corner’ paga infatti una frase offensiva rivolta agli immigrati, ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : l’Italia perde contro il Giappone e dice addio al trofeo : L’Italia ha perso contro il Giappone per 4-1 nell’ultima partita dell’Euro Ice Hockey Challenge andata in scena a Danzica (Polonia). Gli azzurri, reduci dalle vittorie contro l’Ungheria e i padroni di casa, avevano bisogno di due punti per tornare ad alzare al cielo l’Independence Cup a sette anni e mezzo dall’ultima volta ma purtroppo la nostra Nazionale si è dovuta arrendere al cospetto della formazione ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : l’Italia supera anche i padroni di casa della Polonia! : Dopo l’emozionante e rocambolesco successo di ieri in rimonta all’esordio contro l’Ungheria (4-3), la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio batte anche i padroni di casa della Polonia con il risultato di 2-0, nel match valido per il primo posto nel raggruppamento. Un vero e proprio scontro diretto quello conquistato dagli azzurri, visto che i polacchi avevano sconfitto nella prima giornata il Giappone per 3-2. CRONACA della ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : Italia impegnata in Polonia con la mente già ai Mondiali 2020 : Tutto è pronto per la sessione di novembre dell’Euro Ice Hockey Challenge 2019, il torneo riservato alle squadre nazionali di seconda fascia che viene giocato ogni anno a partire dal 2002. In questa finestra l’Italia, che inizia il suo percorso di avvicinamento ai Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020, sarà impegnata dall’8 al 10 novembre a Danzica, in Polonia. Nel nostro raggruppamento vedremo i padroni di casa bianco-rossi, ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Hockey Challenge : al via il raduno di Vipiteno. I convocati di coach Beddoes : La nazionale italiana di Hockey su ghiaccio si è ritrovata per il secondo raduno stagionale in vista dell’appuntamento con l’Euro Ice Hockey Challenge. Il coach Clayton Beddoes vuole fare il punto della situazione prima della partenza per la Polonia. L’Italia, infatti, nei prossimi giorni sarà impegnata nella manifestazione che si giocherà a Danzica. Il Blue Team affronterà venerdì alle ore 15 l’Ungheria, sabato alle ore 15 i padroni ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date e programma : Siamo giunti alla prima vera e propria tappa di avvicinamento della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio verso i Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020. L’Italia, infatti, dall’8 al 10 novembre, sarà impegnata a Danzica, in Polonia, per il tradizionale appuntamento con l’Euro Ice Hockey Challenge 2019, torneo riservato alle squadre nazionali che viene giocato annualmente dal 2002. Vi prendono parte le compagini di seconda fascia, ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Prima tappa di avvicinamento della nazionale senior di Hockey su ghiaccio ai Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020. L’Italia, dall’8 al 10 novembre, sarà impegnata a Danzica, in Polonia, per il tradizionale appuntamento con l’Euro Ice Hockey Challenge, torneo riservato alle squadre nazionali che viene giocato annualmente dal 2002. Vi prendono parte le compagini di seconda fascia, mentre quelle di prima fascia disputano l’Euro Hockey ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Gherdeina vince il derby contro Ritten - successi anche per Asiago e Valpusteria - battute Fassa - Cortina e Vipiteno : Serata ricca di incontri di Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Su tutti, il derby d’alta quota tra Gherdeina e Ritten, che ha visto prevalere i padroni di casa al supplementare per 3-2. successi importanti anche per Asiago, 2-3 in casa del Jesenice, e per Valpusteria, 2-7 sul campo del Kitzbuhel. Cadono invece Fassa (7-2 per mano dello Zeller Eisbaren), Cortina (2-0 dal Feldkirch) e Vipiteno (battuta in casa ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano non si ferma più! Sesta vittoria consecutiva per i Foxes che superano lo Znojmo : Continua il tour de force di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020: i biancorossi, vittoriosi ieri in casa contro il Villach per 6-4, si sono ripetuti stasera in Repubblica Ceca sul campo dello Znojmo con il punteggio di 2-4. I ragazzi di coach Clayton Baddoes sono alla Sesta vittoria consecutiva nella manifestazione e hanno scalato la classifica fino all’attuale quarto posto, a quota 24 punti. CRONACA DELLA PARTITA Gli ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : vittorie per Asiago su Cortina - Vipiteno - Renon e Gherdeina : Serata ricca di incontri per la Alps Hockey League 2019/2020 con le italiane che continuano a monopolizzare le prime posizioni con Asiago in vetta con 28 punti, davanti a Val Pusteria con 27 e Cortina con 26. Fassa dopo tre successi consecutivi perde nettamente a Ljubljana, mentre Vipiteno torna alla vittoria a Kitzbuhel dopo 3 ko di fila, come Renon che stende Klagenfurt. Importante successo di Gherdeina in casa di Val Pusteria, mentre la ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano stende anche Panaceo e infila la quinta vittoria di fila : E sono cinque! L’HCB Alto Adige Alperia vince anche contro il VSV Panaceo e ingrana la quinta vittoria consecutiva nella Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019/2020. I Foxes, quindi, proseguono nel loro ottimo momento di forma e raggiungono la quarta posizione in classifica, a 8 punti di distacco dalla capolista Red Bull Salisburgo, ma con una partita giocata in meno. LE PARTITE DELLA SERATA HCB Südtirol Alperia – EC Panaceo VSV ...

Hockey ghiaccio - i convocati dell’Italia per l’Euro Ice Hockey Challenge. Gli azzurri sfideranno Ungheria - Polonia e Giappone : La Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio continua la preparazione in vista dei Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020: da venerdì 8 a domenica 10 novembre gli azzurri saranno impegnati nell’Euro Ice Hockey Challenge, che si disputerà a Danzica, in Polonia. L’Italia affronterà, nell’ordine Ungheria, Polonia e Giappone nelle tre sfide in programma. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Clayton Beddoes: Portieri: ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : quinto successo consecutivo di Asiago che si porta in seconda posizione : Si chiude la settimana di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Nell’unico match in programma quest’oggi vittoria importante di Asiago che supera il Bregenzerwald tra le mura amiche con il punteggio di 4-0 e si porta in seconda posizione in campionato ad un punto dalla capolista Valpusteria ma con una partita in più disputata. CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa partono a razzo andando in vantaggio dopo ...