“Ho detto basta” Belen Rodriguez lo conferma | era sotto gli occhi di tutti da mesi

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Malesia 2019 : “Ho detto che avrei cercato di godermela e vincere e così ho fatto” : Il GP della Malesia della Moto3 parla italiano: Lorenzo Dalla Porta, che aveva conquistato il titolo iridato già in Australia, ha trionfato, infilando la terza vittoria consecutiva. Il pilota del Bel Paese ormai è ad un passo da un ulteriore record: nessuno ha mai vinto in questa categoria quattro gare di fila. A caldo, appena rientrato in pit lane, Lorenzo Dalla Porta ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Ne avevo parlato ai miei in ...

L’incontro tra Vladimir Luxuria e la madre a “Ho qualcosa dirti” : “Perché non mi hai detto che eri omosessuale? Volevo essere la prima a saperlo” : Ospite della trasmissione di Enrica Bonaccorti “Ho qualcosa da dirti”, in onda su TV8, Vladimir Luxuria riceve l’inaspettata visita della madre. Le due, a cuore aperto, fanno chiarezza sui propri sentimenti: “Perché non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale?” Chiede la madre, e aggiunge: “Avrei voluto essere la prima a saperlo.” Vladimir Luxuria commossa, ammette: “Temevo di ...

Ciclismo – Peter Sagan verso il ritiro? Alla presentazione del Giro2020 la clamorosa affermazione : “Ho sempre detto che…” : Petere Sagan apre ad un clamoroso ritiro? Le parole dello slovacco Alla presentazione del Giro d’Italia 2020 Si è svolta ieri a Milano la presentazione della 103ª edizione del Giro d’Italia: agli tustudi Rai era presente anche Peter Sagan che ha annunciato che farà la sua prima apparizione Alla Corsa Rosa. Sagan, a margine della presentazione, ha parlato dell’importanza di divertirsi, vista la ‘pesantezza’ ...

Gabriele Franco difende Silvia e ammette : “Ho detto cose non vere” : Gabriele Franco difende Silvia Tirado e ammette: “Ho sbagliato dicendo cose non veritiere su di lei” Prosegue la storia tra Gabriele Franco e Silvia Tirado dopo Temptation Island Vip. Un epilogo inaspettato, visto che all’interno del reality tutto sembrava andato in frantumi. La troppa delusione provata dal figlio di Pippo nei confronti della fidanzata pareva […] L'articolo Gabriele Franco difende Silvia e ammette: ...

Crozza-Calenda e il suo esilarante mea culpa : “Ho detto un mare di cazzate per 30 anni - pure ‘sto fatto che esistono i poracci l’ho capito ora” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – il mea culpa di Crozza-Calenda che candidamente ammette: “Per trent’anni ho detto solo cazzate. Pensa che io per trent’ anni mica buttavo la pasta nella pentola. Prendevo l’acqua bollente e la versavo nella scatola degli spaghetti. Me magnavo il cartone mollo. pure ‘sto fatto che esistono i poracci, sì insomma, quelli che lavorano in fabbrica, ...

La verità di Johann Zarco : “Honda mi ha detto di non farmi illusioni. Se non sarò veloce non avrò posto in MotoGp” : Johann Zarco sincero dopo la firma con Honda: il pilota francese sa bene di doversi guadagnare l’eventuale riconferma Dopo una stagione fortemente al di sotto delle aspettative, Johann Zarco e la KTM si sono separati. Il pilota francese sembrava destinato a restare senza moto per l’ultima parte del Motomondiale, ma invece Honda ha dciso di dargli una chance chiamandolo in sostituzione di Nakagami. Per Zarco sarà una sfida: dopo ...

“Ho detto chiaramente alla Turchia che se non manterranno gli impegni - inclusa la tutela delle minoranze religiose - imporremo sanzioni molti dure” : “Ho detto chiaramente alla Turchia che se non manterranno gli impegni, inclusa la tutela delle minoranze religiose, imporremo sanzioni molti dure”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump, sottolineando che le truppe Usa non possono restare in Siria per altri 15 anni “controllando il confine con la Turchia quando non riusciamo a controllare il nostro”. Trump precisa che la sua amministrazione difende i cristiani e ...

VIDEO Simone Biles fa il gesto del “mic-drop” al corpo libero! La novità del fenomeno ai Mondiali : “Ho detto tutto - è finita” : Simone Biles non si è limitata a vincere il quinto titolo mondiale nel concorso generale individuale ma ha voluto dare uno spettacolo nello spettacolo. Al corpo libero ha infatti fatto il gesto del “mic drop”! Non è una pratica molto conosciuta in Italia ma negli USA è davvero un vero e proprio must, già diffuso negli anni ’80 ma poi esploso dopo che Barack Obama lo ha utilizzato in alcuni circostanze durante il suo doppio ...

MotoGp - la clamorosa ammissione di Lorenzo : “Ho avuto dei dubbi sulla mia carriera e l’ho detto alla Honda” : Lo spagnolo ha tracciato un bilancio della propria stagione, ammettendo di aver pensato al ritiro per qualche giorno Una stagione tribolata, resa ancora più complicata dagli infortuni che non gli hanno dato tregua nell’arco dell’intero Mondiale. Jorge Lorenzo continua a faticare in sella alla Honda, una moto progettata per un altro pilota e a cui ha dovuto adeguarsi senza poter incidere. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ...

Pamela Prati disperata a Non è L’Arena : “Ho sempre detto la verità!” : Massimo Giletti ospita Pamela Prati a Non è L’Arena: “Sono una vittima! Credevo a Mark Caltagirone” Ha ripercorso da capo l’intera vicenda di Mark Caltagirone Pamela Prati nella puntata di Non è L’Arena di oggi, domenica 22 settembre 2019: intervistata dal padrone di casa Massimo Giletti, la Prati ha asserito a gran voce, ancora una volta, di essere la vittima e non la carnefice in questa storia che prima ...

Maurizio Sarri : “Ho sempre detto che la Juve è la squadra più forte” : Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juve. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero. Innanzitutto sulla polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo. Domani sarà il suo esordio in panchina, accanto alla squadra: “Per un allenatore andare agli allenamenti e seguire la partita è vita. Non è stato semplice rimanere fuori. Ringrazio i medici che mi hanno curato, e mi hanno fatto capire che dovevo fare ...