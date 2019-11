Grecia-Italia pallanuoto oggi | World League 2020 | orario d’inizio | come vederla in tv e

Spread con la Germania balza a 160. Grecia meno cara dell’Italia : Ci sono le tensioni sul caso Ilva dietro alla risalita dello Spread, ma anche il settimo mese consecutivo di calo della produzione industriale: sintomi di un’Italia incapace di ripartire. E la Grecia ci ha superato (in positivo) nei rendimenti

Grecia-Italia pallanuoto - World League 2020 : data - programma - orari e tv : Torna in acqua la Nazionale italiana di pallanuoto, campionessa del mondo nell’ultima manifestazione iridata di Gwangju. Il Settebello torna a disputare una partita ufficiale in terra ellenica: sfida alla Grecia per il primo incontro di World League. Match importante per fare alcune valutazioni, ma non fondamentale, visto che dal girone preliminare dovrebbero avanzare entrambe le compagini. Andiamo a scoprire il programma della ...

Giovedì i tassi di interesse dei titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse dei BTP italiani per la prima volta dal 2008 : Giovedì i tassi di interesse dei titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse degli analoghi BTP italiani. Non succedeva dal 2008, cioè da prima che iniziasse la grave crisi economica greca. A fine giornata i

Grecia - nel ghetto degli afghani a Patrasso : tornano a puntare all’Italia appesi sotto ai tir. Il sindaco : “Io darei a tutti il diritto d’asilo” : Appollaiati sopra i tetti insicuri dell’ex cartiera, un gruppo di uomini osserva le manovre portuali d’imbarco. La fabbrica è un enorme parallelepipedo di cemento, ferro e vetri in frantumi, esempio di archeologia industriale in disfacimento, ed è piazzata proprio davanti al terminal dei traghetti che da Patrasso, terza città della Grecia, raggiungono i porti italiani di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia. Saranno una ...

Pallanuoto - World League 2019-2020 : i convocati dell’Italia per l’esordio con la Grecia. Assente solo capitan Figlioli : Torna in acqua, per il primo match ufficiale dopo il clamoroso trionfo iridato di Gwangju, la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile. Il Settebello il 12 novembre alle 19.30 (-1 ora in Italia) sfida ad Atene la Grecia padrona di casa, in World League. Esordio nel girone A per gli azzurri: il raggruppamento comprende anche la Georgia, la qualificazione ai quarti di finale non è in discussione, visto il passaggio del turno delle prime due ...

Disoccupazione - Italia terza dopo Grecia e Spagna : Il tasso di Disoccupazione in Italia a settembre 2019 (9,9%) e' risultato essere inferiore solo a quelli di Grecia (16,9% a luglio 2019) e Spagna (14,2%). Lo ha reso noto Eurostat. Situazione analoga a settembre 2019 per la Disoccupazione giovanile con la Grecia che ha segnato il tasso piu' alto (33,2% nel secondo trimestre del 2019), seguita da Spagna (32,8%) e Italia (28,7%). Nell'insieme dell'Eurozona la quota dei senza lavoro il mese scorso ...

Spazio fiscale - una formula svela perché la Grecia può spendere più dell’Italia : Mentre le politiche monetarie, anche quelle più aggressive come il Qe2 che partirà a novembre, stanno dimostrando la lora debolezza nel risollevare l’inflazione, cresce il dibattito sullanecessità di passare a un coordinamento fiscale tra i Paesi europei. Ma è complicato perché i margini di manovra in partenza sono distanti

Italia-Grecia - Roberto Mancini «La Nazionale non è più l’evento di una volta» : Italia-Grecia, Roberto Mancini ospite dell'Unicef Generation Ospite del primo giorno di Unicef Generation il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini intervistato da Massimo Caputi. Dopo il ricordo dei suoi viaggi ...

Italia batte Grecia ed è qualificata agli Europei 2020 : Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, l'Italia si è imposta per 2-0 sulla Grecia centrando così la qualificazione al campionato Europeo di calcio del 2020 con tre giornate di anticipo. Vittoria sofferta contro la Grecia Questo successo è arrivato grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo, di Jorginho su rigore che ha sbloccato la partita, e dello juventino Federico Bernardeschi che ha chiuso il discorso qualificazione con il 2-0. L'Italia ...

