Governo | Conte riceve presidente della Repubblica portoghese

Ex Ilva - il Governo non ha soluzioni. Conte : "Apriamo un cantiere Taranto" : cantiere Taranto. Con queste due parole il premier Giuseppe Conte ammette che il governo non ha nessuna soluzione in tasca per la risoluzione della bomba industriale ed economico-sociale ex Ilva, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. ...

Giuseppe Conte sull'Ilva si prepara al peggio. Ora è pessimista - il retroscena : trema il Governo : Giuseppe Conte stavolta è molto pessimista sulla vicenda dell'Ilva. A spaventarlo più di tutto è il silenzio di ArcelorMittal, come se tutte le mosse studiate dal presidente del Consiglio siano inutili davanti ad una multinazionale che non si intimorisce nemmeno di fronte alla minaccia di una causa

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo

Ex Ilva - Migliore : “Italia Viva ha presentato emendamento per scudo ad Arcelor. Non indeboliamo Conte e il Governo” : Italia Viva, come annunciato negli scorsi giorni prima da Matteo Renzi e poi da Raffaella Paita, prima firmataria, ha presentato un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale ad ArcelorMittal per lo stabilimento di Taranto. “Lo facciamo per togliere qualsiasi alibi all’azienda, ma condividiamo con il presidente del Consiglio che non è lo scudo che consente a Mittal di recedere dal contratto” afferma ...

Sondaggi elettorali Tecnè : crolla la fiducia nel Governo Conte : Sondaggi elettorali Tecnè: crolla la fiducia nel governo Conte La fiducia nel governo Conte bis è in caduta libera secondo gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento nei confronti dell’esecutivo scivola dal 30% di due settimane fa al 25,8% di oggi. A pesare sul dato negativo due fattori: la sconfitta umbra che ha visto prevalere il centrodestra e la manovra finanziaria su cui gli alleati ...

Ilva e ArcelorMittal - Vespa sul Governo : 'Duri e puri mettono in croce Conte e Di Maio' : Il problema relativo al possibile addio di ArcelorMittal all'ex Ilva di Taranto sta avendo grande spazio nelle prime pagine nazionali. Diretta conseguenza del fatto che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e che la 'fuga' della multinazionale potrebbe generare conseguenze importanti sotto il profilo economico e sociale per l'Italia. Tuttavia, la questione può essere anche politica ed è proprio su questo campo che Bruno Vespa ha scelto di ...

Ex?Ilva : trattativa in salita tra Governo e Mittal. Commissari pronti a impugnare il recesso - Lunedì nuovo incontro con Conte : Resta alta la tensione sulle sorti dello stabilimento pugliese. E monta anche la preoccupazione tra i fornitori dell’ex Ilva che preparano la messa in mora della multinazionale dell’acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica

Silvio Berlusconi : "Il Governo Conte non dura. Prepariamoci al voto anticipato". Poi cena con Mara Carfagna : Il governo giallorosso è già al capolinea e sono ormai prossime le elezioni politiche. È la convinzione emersa in un vertice di Forza Italia ad Arcore presieduto da Silvio Berlusconi. A Villa San Martino si è tenuta una riunione del coordinamento nazionale azzurro, formato dal Cavaliere, dal vice pr

Fi : "Unità nazionale? Conte comico Disastro ex Ilva colpa del Governo" : "Il premier Conte e il suo governo hanno determinato il Disastro e il fallimento dell'ex Ilva facendo scappare gli investitori. Hanno questa enorme responsabilità". Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, intervistato da... Segui su affaritaliani.it

Governo : annullato incontro Conte-Nauseda a p.Chigi : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Si comunica che l’incontro previsto alle 16 a Palazzo Chigi con il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, è stato annullato. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: annullato incontro Conte-Nauseda a p.Chigi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Orlando attacca Conte : «Così non si dura - sulla manovra sbaglia anche il premier» : Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, siete esasperati da Matteo Renzi e Luigi Di Maio? Fino a che punto? Siamo alla vigilia di una crisi di Governo? «No, semplicemente siamo preoccupati. Il...

Padre Zanotelli non contento delle politiche migratorie del Governo : "Razzismo di Stato" : Il missionario non è per nulla contento del nuovo corso del governo giallorosso, da cui si aspettava una politica migratoria ancora più progressista ed aperta ad accogliere gli stranieri in viaggio verso l'Italia, anche se in maggior parte clandestini Federico Garau Persone: alex Zanotelli ?

Ilva - Mattarella a Conte : soluzione subito. Il Governo tratta sugli esuberi : Già da giorni Sergio Mattarella, con il solito garbo istituzionale e la consueta discrezione, aveva avviato il pressing sul governo. Ma ieri, dopo il flop dell?incontro con...

Ilva - Conte apre alla nazionalizzazione. Indiscreto : "Cos'abbiamo proposto a Mittal" - Governo allo sbando : La carta giocata da Giuseppe Conte per convincere Arcelor Mittal a restare a Taranto e tenere in vita l'ex Ilva? La decrescita felice grillina. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il premier avrebbe confessato a sindacati, enti locali e Confindustria convocati per un confronto sulla crisi aperta