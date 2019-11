Gossip U&D | Armando insinua di essere andato oltre con Ida | Sperti attacca | ' Uomo

U&D Gossip - la Cipollari e Manetti contro Gemma Galgani : 'E' falsa' : Nel corso delle ultime ore, Gemma Galgani è stata protagonista di vari attacchi da parte di alcuni volti storici di Uomini e Donne. In particolare Tina Cipollari e Giorgio Manetti, che hanno sputato veleno contro la dama del trono over durante un'intervista concessa a "Nuovo Tv". Se l'opinionista l'ha reputata una persona falsa, la sua ex fiamma l'ha accusata di stare nel programma solo per cercare visibilità e non per trovare il vero ...

Gossip U&D - Giorgio Manetti si scaglia contro Gemma : 'Farsi denigrare è poco dignitoso' : Non c'è pace per Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Le ultime di Gossip di queste ore riguardano l'ex compagno storico di Gemma: parliamo di Giorgio Manetti, il quale in una recente intervista ha lanciato delle frecciatine al vetriolo scagliandosi duramente nei confronti della dama del trono over. Parole che non sono ...

Gossip U&D - Riccardo deluso da Ida : 'La nostra storia sporcata dalla bugia su Armando' : Come procede la storia d'amore tra Ida e Riccardo a distanza di qualche settimana dalla fatidica lettera d'amore che il cavaliere ha voluto dedicare alla sua ex fidanzata? Sono tantissimi i fan della coppia nata nello studio di Uomini e donne curiosi di scoprire le ultimissime novità e Riccardo, intervistato dal magazine della trasmissione di Canale 5, ha ammesso che c'è stata una bugia di Ida che lo ha fatto molto soffrire e che aveva a che ...

Gossip U&D - Martina Nasoni possibile tronista : A Uomini e donne è tempo di cambiamenti e novità tanto che nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare in trasmissione la nuova tronista che prenderà il posto di Sara Tozzi. Chi ha seguito le ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi sa bene che la giovane tronista ha scelto di abbandonare definitivamente il trono, perché non si sentiva pronta ad affrontare questa esperienza. E al suo posto, stando alle indiscrezioni ...

Gossip U&D - Tina smaschera Gemma : 'A telecamere spente dice che sono una cicciona' : Anche quest'anno il rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e donne continua a non essere dei migliori. Le due protagoniste della versione 'trono over' del programma di Maria De Filippi proprio non si sopportano e non perdono occasione in ogni momento per scambiarsi delle frecciatine al vetriolo. Le ultime dichiarazioni sono arrivate da parte di Tina, la quale intervistata dal settimanale 'Nuovo' ha raccontato ciò che succederebbe ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo di nuovo assieme dopo la lettera d'amore : avvistati a Brescia : Per una delle coppie più amate di Uomini e donne è tornato di nuovo il sereno. Stiamo parlano di Ida e Riccardo, protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione della trasmissione condotta da Maria De Filippi. I due, infatti, dopo essersi detti addio durante la stagione estiva, pare che abbiano intenzione di provare a recuperare nuovamente i cocci della loro storia d'amore. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over c'è stato il ...