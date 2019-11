Google svela i 12 giochi disponibili al lancio di Stadia

Un teardown ci svela dettagli sul funzionamento di Google Stadia : In attesa dell'esordio ufficiale di Google Stadia, il codice della sua applicazione ci fornisce qualche interessante anticipazione sul suo funzionamento L'articolo Un teardown ci svela dettagli sul funzionamento di Google Stadia proviene da TuttoAndroid.

Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera : Chi se non un fotografo specializzato in matrimoni, ha la giusta esperienza per capire come valorizzare al meglio i volti? Ecco perché Google ha chiesto l’aiuto di una serie di fotografi di matrimoni per ottimizzare la propria funzione di ritocco del volto, introdotta su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Nel corso di […] L'articolo Svelato il segreto del ritocco fotografico di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 79 beta ci svela alcune delle novità in arrivo : Gli sviluppatori di Google Chrome hanno rilasciato la versione 79 beta nelle scorse ore, con la quale sono state introdotte alcune interessanti novità L'articolo Google Chrome 79 beta ci svela alcune delle novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Svelato l’arcano motivo del refresh rate a 90 Hz dei Google Pixel 4 : Google spiega il motivo per cui il refresh rate del display a 90 Hz dei suoi Pixel 4 e Pixel 4 XL è presente solo a luminosità alta L'articolo Svelato l’arcano motivo del refresh rate a 90 Hz dei Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google svela le tempistiche d’arrivo di Android 10 stabile per gli smartphone Samsung : Grazie all'azione di Project Treble molti EOM come Samsung saranno in grado di aggiornare alcuni dei loro dispositivi ad Android 10 entro fine anno L'articolo Google svela le tempistiche d’arrivo di Android 10 stabile per gli smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia svela la sua interfaccia con un imperdibile video : Dopo tanti mesi di attesa, Google Stadia si mostra finalmente in quella che sarà la sua veste finale.Come possiamo vedere, infatti, Google ha reso pubblico una video panoramica dell'attesissimo servizio di gaming in streaming. Nel video viene spiegato allo spettatore praticamente tutto quello che bisogna sapere prima del lancio di Stadia, per cui avremo una panoramica che spazia dal design del nuovo controller, all'interfaccia del servizio, ...

Google svela altri dettagli di Stadia - fra cui l’interfaccia per TV e smartphone : A poche settimane dal lancio di Google Stadia scopriamo le scelte di design del controller così come l'interfaccia TV e per smartphone L'articolo Google svela altri dettagli di Stadia, fra cui l’interfaccia per TV e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Google Nest Mini svelato a meno di 24 ore dal lancio : ecco immagini e specifiche : A poche ore dalla presentazione ufficiale Google Nest Mini si mostra nelle nuove vesti, con un look molto simile al modello attualmente in commercio. L'articolo Google Nest Mini svelato a meno di 24 ore dal lancio: ecco immagini e specifiche proviene da TuttoAndroid.

Le ultime beta di Chrome OS e Google Chrome ci svelano diverse novità in arrivo : Scopriamo insieme quali sono le novità in arrivo su Chrome OS e Google Chrome grazie alle anticipazioni fornite dalle ultime versioni beta L'articolo Le ultime beta di Chrome OS e Google Chrome ci svelano diverse novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 continuano a svelare nuove funzioni : Il codice della versione 7.0 di Google Fotocamera ci svela alcune delle novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori del colosso di Mountain View L'articolo Il codice di Google Fotocamera 7.0 e Android 10 continuano a svelare nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.