Google Maps mostrerà presto i brand anche nella schermata di pianificazione del percorso

Google Maps con una piccola modifica dell'interfaccia dà più potere agli utenti : Con una modifica lato serve il team di Google sta implementando la possibilità di modificare e gestire il proprio profilo pubblico da Google Maps

Google presenta Live Caption - la Guida Vocale su Maps e DIVA - l’obiettivo : migliorare l’accessibilità di smartphone ed app : L’accessibilità è uno di quei temi che spesso si sottovaluta nello sviluppo di app e device che invece potrebbero essere di supporto a chi soffre di disabilità motorie, sensoriali o cognitive, finendo per renderli per loro spesso parzialmente o totalmente inutilizzabili. In questo ambito si muove il Google Accessibility Team, un team interno al colosso statunitense che si occupa di creare, o partecipare alla creazione, di software e ...

Google ha avviato il rollout di una funzione di Google Maps piuttosto interessante e utile : L'aggiornamento 10.28.2 di Google Maps aggiunge delle interessanti scorciatoie di ricerca

Google Maps introduce nuove icone dei punti di riferimento e interesse nelle città : Google Maps introduce nuove icone personalizzate dei luoghi più importanti nelle grandi città: ecco il nuovo strumento a disposizione di turisti e non.

La Modalità in incognito è arrivata in Google Maps : ecco come usarla subito : La Modalità in incognito è arrivata finalmente all'interno di Google Maps: ecco come attivarla e usarla subito!

Google Maps aggiunge quattro nuove segnalazioni in Italia : Le segnalazioni di ostacoli sono disponibili all'interno di Google Maps da qualche tempo e quest'oggi aumentano di numero dando all'utente la possibilità di segnalare altri specifici tipi di ostacoli.

L'interfaccia di Google Maps mostra le prime tracce della modalità scura : Google Maps dispone già di un tema scuro ma funziona solo durante la navigazione, mentre il resto dell'interfaccia è ancora oggi chiaro. Ora sono spuntate nell'interfaccia le prime tracce di una modalità dark in Google Maps, ma a quanto sembra il processo sembra ancora alla fase iniziale.

Google Maps cura in maniera migliore l'appetito dei propri utenti : debuttano tre nuovi elenchi : Debutta nelle città di Chicago, Los Angeles e New York un nuovo elenco di Google Maps, Local Favorites

Google Maps ti avvisa se il tuo taxista fa il furbo e allunga il tragitto : Google Maps ha una nuova funzione molto molto utile. Quando sei in viaggio e prendi un taxi in una città sconosciuta, in effetti, c'è sempre il sospetto che l'autista possa allungare il percorso che ti porta in hotel per guadagnare qualche spicciolo in più alle tue spalle. Che tu sia in Italia o all'estero può capitare di trovare qualche taxi in malafede che prova a fare il furbo e gioca sul fatto che non sei ...

Ecco in quali paesi arriva Google Duplex e la funzione "deviazione percorso" di Maps : Google Duplex verrà attivato in Nuova Zelanda e la funzione di avviso deviazione percorso dei taxi sta arrivando in USA, Olanda e Malesia

Google Maps per iPhone si aggiorna con gli autovelox - Waze risponde con i pedaggi : È arrivato finalmente anche il turno di iOS per quanto riguarda uno degli aggiornamenti più attesi della celebre app di Google Maps. Gli automobilisti finalmente potranno aggiornare la loro applicazione e trovare al suo interno le segnalazioni di autovelox sia fissi che mobili. La novità era già stata introdotta da tempo per i terminali Android ma ora anche gli utenti del melafonino e degli altri terminali che montano iOS al loro interno possono ...

Google Maps rende più semplice segnalare un incidente per strada : Google Maps inserisce nuove possibilità di segnalazioni sul percorso (screenshot dall’app) Google ha semplificato il sistema grazie al quale gli utenti possono segnalare gli incidenti e le interruzioni di percorso su Google Maps. Sebbene gli utenti Android abbiano già iniziato a sperimentare le segnalazioni sul percorso da prima dell’estate, per gli utenti iOs queste opzioni non erano ancora state introdotte. Google Maps prende quindi ...

Decide di usare Google Maps per rubare in casa della gente - il suo metodo è incredibile : Un uomo si era organizzato con l’applicazione google maps per entrare negli appartamenti quando non c’era nessuno e portare via tutte le cose più preziose. L’uomo, Samuel Watson, di 33 anni aveva messo a punto un metodo davvero intelligente: scriveva su google maps la dicitura ‘expensive homes’, cioè e case più ricche che erano nelle zone più belle, poi attraverso l’applicazione le studiava da vicino con ‘Street ...

Autovelox - ora Google Maps li segnala anche su iPhone : Dopo quello per Android arriva l'aggiornamento per iOS con la mappa sempre aggiornabile delle installazioni fisse e mobili