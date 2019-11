Google Chrome sarà presto ancora più veloce e versatile grazie ai nuovi strumenti

Chrome - il browser Google presto segnalerà i siti che si caricano lentamente : In un prossimo futuro il browser Internet Chrome ci segnalerà i siti Web che si caricano troppo lentamente, sia perché realizzati con tecnologie obsolete o codice non ottimizzato, sia per eventuali incompatibilità con il dispositivo e le condizioni di rete dell’utente. Ad annunciarlo è stata la stessa Google, tramite un post sul blog ufficiale di sviluppo. “?La velocità è stata una delle caratteristiche fondamentali di Chrome fin ...

Google ripensa all’autocompilazione di Chrome : password - indirizzi e carte di credito : Se usate Chrome allora è molto probabile che sfruttiate il sistema di autocompilazione implementato da Google nel suo browser. Lo si usa per non dover ripetere le password dell’infinità di siti che ce la richiedono, ma anche per gli indirizzi; per i più temerari c’è anche la possibilità si farsi compilare i dati dei sistemi […] L'articolo Google ripensa all’autocompilazione di Chrome: password, indirizzi e carte di ...

Google vuole aggiungere una feature utile negli appunti condivisi di Chrome : Le potenzialità della sincronizzazione di Google Chrome potrebbero aumentare con l'introduzione del supporto alle immagini negli appunti condivisi L'articolo Google vuole aggiungere una feature utile negli appunti condivisi di Chrome proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo menu contestuale è ampiamente disponibile in Google Chrome 78 : disponibile come flag da più di due anni, il menu di scelta rapida riprogettato sembra essere attivo per la maggior parte degli utenti della versione 78 di Google Chrome con una nuova animazione che si attiva con la pressione prolungata su un link, un'immagine o un video. L'articolo Il nuovo menu contestuale è ampiamente disponibile in Google Chrome 78 proviene da TuttoAndroid.

Google allunga il periodo di supporto per oltre 100 Chromebook : Il team di Google ha deciso di allungare il periodo di supporto per oltre 100 Chromebook realizzati da vari produttori. scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google allunga il periodo di supporto per oltre 100 Chromebook proviene da TuttoAndroid.

Ecco come riattivare i popup di Google Chrome su Android 10 e visualizzare le didascalie live su otto righe : Se non riuscite a toccare i popup di autorizzazione di Google Chrome su Android 10, ad esempio quando i siti web chiedono di utilizzare la vostra posizione, è sufficiente disabilitare gli overlay da altre app. La didascalia live è una delle funzionalità più interessanti introdotte su Google Pixel 4 ed è mostrata di default su due righe, tuttavia è possibile espandere la finestra di testo. L'articolo Ecco come riattivare i popup di Google Chrome ...

Google Chrome 79 beta ci svela alcune delle novità in arrivo : Gli sviluppatori di Google Chrome hanno rilasciato la versione 79 beta nelle scorse ore, con la quale sono state introdotte alcune interessanti novità L'articolo Google Chrome 79 beta ci svela alcune delle novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su Android 10 : Google è pronta a portare un Hub per i giochi in Chrome per Android, intanto permette la mappatura del controller di Nintendo Switch su Android 10. L'articolo Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Google esalta le applicazioni Android su Chrome OS con numeri niente male : Durante la sua conferenza per gli sviluppatori, il colosso di Mountain View ha annunciato alcune novità per facilitare lo sviluppo di Android su Chrome OS L'articolo Google esalta le applicazioni Android su Chrome OS con numeri niente male proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità per Google Chrome - Calendario - Hangouts - YouTube e Ricerca Vocale : Vediamo brevemente le ultime novità che riguardano Google Chrome, Calendario di Google, Hangouts Meet, YouTube e la Ricerca Vocale di Google. L'articolo Ecco le ultime novità per Google Chrome, Calendario, Hangouts, YouTube e Ricerca Vocale proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome attiva automaticamente la funzione Lazy Loading in modalità Lite : Google ci spiega i vantaggi della nuova funzione Lazy Loading, che viene attivata automaticamente su Google Chrome con la modalità Lite. L'articolo Google Chrome attiva automaticamente la funzione Lazy Loading in modalità Lite proviene da TuttoAndroid.

Udite - udite : le gesture di Android 10 piacciono a Google e presto su ChromeOS : Il team di Google sta lavorando per portare qualcosa di simile alla navigazione basata su gesture di Android 10 sui tablet con a bordo Chrome OS L'articolo udite, udite: le gesture di Android 10 piacciono a Google e presto su ChromeOS proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker : Google ha appena rilasciato l'aggiornamento alla versione 78 di Google Chrome che sta portando la modalità scura nel Browser per Android. Mozilla aggiorna il suo Browser lanciando la versione 70 dell'app Firefox Browser che tiene traccia dei tracker e permette di creare password complesse. L'articolo Google Chrome per Android ottiene la modalità scura. Firefox Browser ora fornisce il rapporto sui tracker proviene da TuttoAndroid.

Chrome OS fa spazio per un secondo account Google : il motivo è spiegato dal codice : Poco tempo fa è venuto fuori come sarebbe arrivata presto la possibilità su Chrome OS di affiancare un secondo account Google a quello principale L'articolo Chrome OS fa spazio per un secondo account Google: il motivo è spiegato dal codice proviene da TuttoAndroid.