Golfo del Messico | pirati attaccano nave italiana Equipaggio derubato | 2 feriti

Curdi - quando ne raccontai la strage durante la prima guerra del Golfo : Nel 91, durante la prima guerra del Golfo , raccontavo per il telegiornale la strage dei Curdi sulle montagne di Cucurka, al confine fra Iraq e Turchia, a quattro ore di auto dalla città turca (a maggioranza curda) di Dyarbakir. I profughi – intere famiglie con i bambini in braccio e le nonne portate a spalla – arrivavano a piedi dai boschi, dopo essere fuggiti davanti ai tank di Saddam Hussein, con qualsiasi mezzo, comprese le ...

Valentino Rossi - Con la Ferrari alla 12 ore del Golfo : Valentino Rossi parteciperà alla 12 ore del Golfo che si terrà a metà dicembre sullo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Il pilota di Tavullia sarà al volante della Ferrari 488 GT3 gestita dal team Kessel Racing.Primi test in pista. Il campione della Yamaha ha già effettuato una intensa giornata di prove, martedì scorso, per un test con la Ferrari che lo vedrà impegnato al volante il p Rossi mo 14 dicembre ad Abu Dhabi. A condividere con lui questa ...

Valentino Rossi parteciperà alla 12 Ore del Golfo. Test effettuato a Misano su una Ferrari 488 GT3 : Valentino Rossi non sta di certo vivendo un momento facile nel Mondiale 2019 di MotoGP. I problemi con la Yamaha e un campionato già conquistato dal nuovo asso della categoria Marc Marquez rendono per il “46” l’intero conTesto complicato. Ecco che, in attesa di volare alla volta di Motegi (Giappone) per il pRossimo round iridato, il “Dottore” ha effettuato un Test a Misano su una Ferrari. Non si parla però, come ...