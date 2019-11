Gli occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear sono ufficialmente disponibili in

Occhiali per PC : i miGliori da comprare : Avete mai sentito parlare della luce blu, generalmente emessa da display e monitor? Diversi studi hanno dimostrato una correlazione fra l’esposizione alla luce blu e l’alterazione dei ritmi circadiani. Essa soprattutto nelle ore serali diminuisce leggi di più...

E se Gli occhiali di Apple sostituissero l’iPhone? : (Concept: iDropNews) Si fa sempre più consistente la possibilità che gli occhiali di Apple diventino realtà sbucando dalla nebbia delle indiscrezioni che li hanno accompagnati ormai da almeno due anni. Non solo, le ultime voci li vestono di grandi responsabilità: non saranno infatti soltanto un accessorio minore, ma potrebbero diventare il gadget di punta di Cupertino per il futuro. Addirittura scavalcando iPhone. Il 2020 dovrebbe essere un anno ...

Apple Glass - Gli occhiali smart in arrivo nel 2020 : cosa sono e come funzionano : Gli Apple Glass potrebbero arrivare nel 2020. È questa l'ultima indiscrezione riportata da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più vicini al mondo di Cupertino e che, già in passato, ha dimostrato di conoscere in anticipo le mosse dell'azienda californiana. Si ipotizza che la produzione di massa degli occhiali smart possa cominciare proprio in quest'ultimo trimestre dell'anno per arrivare al lancio nel corso della ...

Ray Ban - Gli occhiali disegnati da Honey Dijon : Ray Ban continua con il progetto Studios a celebrare il legame che da sempre lo lega al mondo della musica, attraverso collaborazioni esclusive ed esperienze coinvolgenti nei festival di tutto il mondo. affidandosi a dimensioni originali e inesplorate. Creando una connessione intima con gli artisti più importanti della scena musicale attuale, Studios offre un punto di vista sulle loro vite, la loro musica e il loro stile, un modo per dare ...

Lenny Kravitz lancia appello per Gli occhiali smarriti : "Aiutatemi" : Lenny Kravitz non si dà pace: il 55enne cantante americano ha lanciato un appello sui social network per aiutarlo a ritrovare gli occhiali, che per lui evidentemente significato molto di più di due lenti e una montatura."Questi occhiali vintage hanno un incredibile valore affettivo per me. Aiutatemi a ritrovarli". Con un tweet accorato la rockstar statunitense Lenny Kravitz ha lancia un appello ai fan perché gli diano una mano a recuperarli. ...

Facebook e Luxottica progettano Gli smart glass - occhiali intelligenti con cui telefonare e condividere dati : Gli smartphone sono insostituibili? Forse no. Al loro posto, nei prossimi anni, potrebbero arrivare degli occhiali intelligenti, con i quali fare telefonate, mostrare contenuti, e condividere informazioni con i propri contatti. Anche a distanza. È la sfida di Facebook e Luxottica che hanno dato il via a una partnership per sviluppare degli smart glass. L’obiettivo, scrive Cnbc, sarebbe portare il prodotto in commercio tra il ...