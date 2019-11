Gli asili nido gratis e l' accordo per il governo spagnolo

Asili nido gratis da gennaio. Gualtieri : «Interessata maggioranza delle famiGlie» : Asili nido gratis dal primo gennaio. Il rafforzamento del bonus per gli Asili nido consentirà «la sostanziale gratuità degli Asili nido per la grande maggioranza...

Asili nido gratis da gennaio. Gualtieri : «Interessata la maggioranza delle famiGlie» : Asili nido gratis dal primo gennaio. Il rafforzamento del bonus per gli Asili nido consentirà «la sostanziale gratuità degli Asili nido per la grande maggioranza...

Asili nido gratis da gennio. Gualtieri : «Interessata la maggioranza delle famiGlie» : Asili nido gratis dal primo gennaio. Il rafforzamento del bonus per gli Asili nido consentirà «la sostanziale gratuità degli Asili nido per la grande maggioranza...

Manovra - Gualtieri annuncia : “Asili nido gratis per la maggior parte deGli italiani già a gennaio” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha commentato la Manovra di Governo: "Ci sarà una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale rispetto all'anno precedente". Inoltre, Gualtieri parla della "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane" già a partire da gennaio.Continua a leggere

Roberto Gualtieri : "Asili nido gratis per la grande maggioranza delle famiGlie italiane dal primo gennaio" : Il rafforzamento del bonus per gli asili nido consentirà “la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile. Si parlava della misura da settembre” ma scatterà “già dal primo gennaio”.Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra, ...

Allerta meteo PuGlia e Basilicata : in arrivo scirocco fino a 110 km/h e nubifragi : Un vasto vortice ciclonico sta prendendo vita nel Canale di Sardegna ed è attualmente il responsabile dei forti rovesci e venti forti sulla Sicilia, con annessi danni. La depressione si sta...

Bolsonaro attacca Lula : “Una canaGlia - non dateGli munizioni”. Scarcerato l’ex capo dello Stato brasiliano : Il presidente del Brasile, jeir Bolsonaro, ha invitato "a non dare munizioni alla canaglia", all'indomani del rilascio dal carcere dell'ex capo di Stato Luiz Inacio Lula da Silva. "Amanti della libertà e del bene, noi siamo la maggioranza - ha detto Twitter di Bolsonaro - non possiamo commettere errori". Quindi ha aggiunto, senza nominare Lula: "E' libero al momento, ma è colpevole". Lula ha lasciato ieri il carcere di Curitiba, dopo 19 mesi di ...

Manovra - arrivano nuovi fondi per Gli asili nido : più posti e strutture in tutti i comuni : La Manovra introduce un fondo pluriennale (dal 2021 al 2034) con cui stanzia 2,5 miliardi di euro per aumentare i posti negli asili nido, intervenendo sulle strutture in tutta Italia. I fondi potranno andare ai comuni di tutta Italia, anche quelli che finora non hanno mai avuto servizi per l'infanzia.Continua a leggere

Campania ultima in Italia per Gli asili nido. E ad Avellino non ce n’è nemmeno uno : La Campania è la peggiore regione d’Italia per asili nido. Con un record: ad Avellino non ci sono asili comunali. Il dato, estrapolato da un’indagine pubblicata oggi da Cittadinanzattiva, sottolinea un trend negativo: il tasso di povertà educativa della regione è addirittura in aumento. Se la percentuale di copertura di asili nido a livello nazionale è pari al 21,7% della potenziale utenza (cioé i bambini sotto i 3 anni), in Campania ...

Giro d’Italia 2020 - finalmente il Sud torna grande protagonista dopo le polemiche del 2019! Sicilia - Calabria - Basilicata e PuGlia festeggiano - ma manca la Campania : Il Sud sarà grande protagonista del Giro d’Italia 2020, il Mezzogiorno tornerà ad avere un ruolo centrale nella Corsa Rosa che scatterà sabato 9 maggio da Budapest. Si tratta di un gradito ritorno per tutti gli appassionati di ciclismo che risiedono nel Meridione visto che nel 2019 la corsa a tappe che si snoda lungo il Bel Paese non aveva minimamente toccato questa zona d’Italia che il prossimo anno si rifarà alla grande dopo le ...

Vaticano - dà in escandescenze con coltello in mano nella Basilica di San Pietro : Gli uomini della sicurezza lo bloccano a terra : Un uomo ha dato in escandescenze nella Basilica di San Pietro, parlando ad alta voce in tedesco davanti all’altare della Confessione armato di coltello. Il giovane è stato fermato dagli agenti della Gendarmeria vaticana, coadiuvati dagli uomini della Fabbrica di San Pietro che erano al lavoro per l’allestimento di una cerimonia. Pantaloni di una tuta blu, maglietta grigia, l’uomo ha urlato frasi sconnesse senza però fare ...

Infortunio Neymar - l’esito deGli accertamenti : stop per il brasiliano : Lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Questa l’entità dell’Infortunio rimediato da Neymar durante l’amichevole Brasile-Nigeria. Lo rende noto il Psg che parla di uno stop di circa quattro settimane per il giocatore, che dunque salterà sicuramente le gare con Nizza, Brugge, Marsiglia, Digione, ma potrebbe recuperare per il ritorno di Champions contro il Real Madrid. Scarica o Aggiorna l’App ...

Bonetti : neGli asili nido un sistema antidimenticanza per i genitori : negli asili nido un sistema antidimenticanza per i genitori. La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, scrive presidenti

Bimbi dimenticati in auto - un sistema di alert neGli asili per prevenire le amnesie dei genitori : La ministra della Famiglia Bonetti ha proposto l'introduzione di un sistema di aler negli asili nido per prevenire gli episodi di dimenticanza dei bambini. Le responsabili delle scuole dovranno tempestivamente segnalare al mattino l'assenza dei figli ai genitori, in caso di mancata comunicazioni da parte della famiglia.Continua a leggere