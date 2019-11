Gli 11 miliardi non restituiti da Milano al Centro-Sud Lo sviluppo a scapito dell' altra

Asili nido gratis dal primo gennaio. Gualtieri : «Per le famiGlie tre miliardi di euro in arrivo» : Asili nido gratis dal primo gennaio. Sul pacchetto manovra arriva il fuoco - sopratutto amico - degli emendamenti. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri difende le misure,...

Mediobanca : aGli azionisti fino 2 - 5 miliardi di remunerazione : In quattro anni ricavi in aumento del 4% a 3 milairdi. Del 4% crescerà anche l’utile per azione, mentre il ritorno sul capitale tangibile dovrebbe aumentare dal 10% all'11%.

Vodafone - ricavi su ma c’è la perdita di 1 - 9 miliardi. MiGliora l’outlook : Complessivamente il fatturato è cresciuto dello 0,4% a 21,9 miliardi. Sulla perdita pesa principalmente una causa legale in India che ha coinvolto Vodafone Idea.

Evasione - da Avellino a Lodi ecco i paradisi fiscali di casa nostra. Imu - Tari e Gli altri tributi : il buco è di 10 miliardi l’anno : Questo articolo è comparso sul numero di febbraio di FqMillennium, il mensile d’inchiesta diretto da Peter Gomez. Qui puoi acquistare tutti i numeri di FqMillennium. La legge non è uguale per tutti, neanche sul fronte del fisco locale. Se per per esempio abitate ad Asuni (Oristano), le probabilità che vi becchino a evadere i tributi comunali e vi costringano a pagarli è prossima allo zero. Il Comune, infatti, riscuote appena il 5,77% del dovuto, ...

Stati Uniti pronti a toGliere dazi alla Cina per 112 miliardi : Saltato il vertice Apec in Cile un summit alternativo per la firma della “fase uno” della pace commerciale tra Donald Trump e Xi Jinping potrebbe essere l'incontro dei Brics a Brasilia il 13 e 14 novembre o addirittura Washington

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Novembre : Faide dinastiche - l’inventario dei danni – Grandi famiGlie : quanti miliardi e posti bruciati – Agnelli - De Benedetti - Del Vecchio - Benetton & C : Il dossier Le guerre dinastiche che affossano le aziende familiari Come andare in malora – L’ossessione dell’impresa come “stirpe” nel nostro Paese è costata miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro. Anche perché i fondatori quasi mai hanno ceduto il passo ai discendenti di Giorgio Meletti I due Balla-gate di Marco Travaglio Avvertenza per i cretini che, leggendo questo articolo, ci accuseranno di attaccare chi critica il ...

Fca-Psa - nella “fusione alla pari” i francesi fanno la parte del leone. Per la Exor deGli Agnelli in arrivo un dividendo da 1 - 6 miliardi : E’ stata annunciata come una fusione alla pari. Ma nella realtà sono i francesi a fare la parte del leone nelle nozze fra Fca e Psa. Sventato il tentato blitz del Lingotto su Renault, Parigi ha pensato bene di trasformarsi da preda in predatore con l’obiettivo di “mettere in sicurezza” il futuro di Peugeot di cui lo Stato è socio con quasi il 13 per cento. Non a caso, la struttura di comando della casa automobilistica che nascerà ...

Manovra - Patuanelli : “Basta paura - slogan e ‘one man show’ : la verità è che toGliamo 23 miliardi di tasse. Ora sforzo per Impresa 4.0” : Basta dare retta all'”ennesimo slogan ‘tasse e manette” o agli “‘one man show‘ che hanno tutte le soluzioni in due parole” perché “la verità è che ci sono 23 miliardi di tasse in meno“. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in un lungo post su Facebook racconta la sua visione della Manovra che il governo giallorosso sta costruendo. Un testo “molto importante che ...

Halloween - festa da 9 miliardi di $ neGli Usa per l’economia in attesa del Natale : Ben sette americani su dieci hanno celebrato Halloween, spendendo in media 86 dollari ciascuno. Halloween è diventato sempre più un primo termometro della salute dell’economia di Natale, che quest’anno sembra pronta a dar prove di solidità

Nozze Fca-Psa : ?un tesoro per Gli azionisti Fca. In un anno cedole per 8 - 5 miliardi : Gli azionisti di Fca, dopo dieci anni di pazienza, nel giro di dodici mesi si apprestando a vedere il loro dividendo moltiplicarsi da un miliardo di euro a 8,5 miliardi

AGli Agnelli oltre 1 - 55 miliardi Per la Borsa più benefici a Fca : Un limitato upside derivante dalla riduzione dello sconto holding per Peugeot-Citroen che fino ad ora ha potuto contare sulla fiducia degli investitori nel grande lavoro di Carlos Tavares. E un miglioramento del profilo di rischio e l’ottenimento di un premio di valutazione Segui su affaritaliani.it

Sanità - Censis : 2.8 milioni di anziani non autosufficienti - spese per le famiGlie superiori a 9 miliardi : In Italia il 20,7% degli anziani, oltre 2,8 milioni di persone, non è autosufficiente e questa situazione costituisce un rischio che cresce con l’avanzare dell’età: supera il 40% di incidenza oltre gli 80 anni. A fare il punto su uno dei temi più urgenti al centro sopratutto del dibattito sindacale è il Rapporto Censis-Tendercapital presentato oggi al Senato. Un problema che pone “elevati fabbisogni assistenziali” coperti fino ad ...

“Chiesa deve pagare l’Imu e restituire Gli arretrati dell’Ici” : la proposta dei senatori M5s per recuperare circa 5 miliardi di euro : Anche la Chiesa cattolica deve pagare l’Imu, oltre agli arretrati per l’Ici non pagata tra il 2006 e il 2011. È l’obiettivo di un disegno di legge, depositato a Palazzo Madama e sottoscritto da 76 senatori del Movimento 5 stelle, che i parlamentari sono pronti a tradurre in un emendamento alla manovra. Tutti gli immobili della Chiesa cattolica, delle congregazioni o anche di associazioni o società che siano legate alla ...

